Masterchef’ten elenen Safanur Bol aşkı Masterchef’te buldu ilan-ı aşk gibi kare! Mor saçlı kız Emir Elidemir’le değil o isimle birlikte

TV8 ekranlarının en fenomen yarışmalarından biri olan MasterChef Türkiye 2021 yarışması, yarışmacıları ile dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Farklı tarzı ile bir hayli konuşulan MasterChef Türkiye 2021 yarışmacısı Safanur Bol, en çok dikkat çeken isimlerden biri oldu.