Masterchef’ten elenen Hamza bakın kim çıktı 20 yaşındaki kıza attığı ahlaksız mesajlar ifşa olmuştu! Meğer Hamza Mercimek...

MasterChef'te bu hafta eleme adayı olan yarışmacılar tezgah başına geçerek şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmaya çalıştı. Eleme adaylarının yemekleri sonrasında ise ünlü şefler kararlarını açıkladı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu.