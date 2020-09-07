MasterChef'ten elenen Gülşah Suna yaşından görünümüne her haliyle şaşırtıyor! Aşk iddiasıyla gündeme gelmişti...
MasterChef'ten elenen isim Gülşah Suna oldu. MasterChef Türkiye'nin 6 Eylül pazar akşamı ekranlara gelen 47. son bölüm eleme turunda yarışmacılar yine şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmak için mücadele verdi. Özgül, Duygu, Berker, Ebru, Gülşah, Eray'ın eleme potasında olduğu MasterChef'te iki aşamalı turda en başarısız yemeği yapan Gülşah Suna, MasterChef'e ve hayallerine veda etti. MasterChef'ten elenen Gülşah, tüm yarışmacılarla son kez görüşürken, bir dönem adı aşk iddiasıyla gündeme gelen Eray Aksungur ile vedalaşmadan yarışmadan ayrıldı. MasterChef Türkiye'ye veda eden Gülşah Suna kaç yaşında?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye eleme heyecanı ile sevenlerinin karşısına çıktı. 16 yarışmacının mücadele ettiği MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca 2 oyun kaybeden kırmızı takımdan Özgül, Duygu, Gülşah ve Eray eleme potasına girerken mavi takımdan da Berker ve Ebru elenmemek için mücadele etti.
Toplam 6 yarışmacının yarıştığı gecede stresli anlar yaşandı. İki etaptan oluşan eleme oyununda şefler ilk olarak yarışmacılara yaratıcılık oyunu oynattı. Dana yanağının ön planda olduğu bir menü hazırlanmasını isteyen şefler Eray, Duygu ve Özgül'ün tabağını beğendi ve bu üç yarışmacı potadan çıktı.