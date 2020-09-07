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MasterChef'ten elenen Gülşah Suna yaşından görünümüne her haliyle şaşırtıyor! Aşk iddiasıyla gündeme gelmişti...

MasterChef'ten elenen isim Gülşah Suna oldu. MasterChef Türkiye'nin 6 Eylül pazar akşamı ekranlara gelen 47. son bölüm eleme turunda yarışmacılar yine şeflerin istedikleri yemekleri en iyi şekilde yapmak için mücadele verdi. Özgül, Duygu, Berker, Ebru, Gülşah, Eray'ın eleme potasında olduğu MasterChef'te iki aşamalı turda en başarısız yemeği yapan Gülşah Suna, MasterChef'e ve hayallerine veda etti. MasterChef'ten elenen Gülşah, tüm yarışmacılarla son kez görüşürken, bir dönem adı aşk iddiasıyla gündeme gelen Eray Aksungur ile vedalaşmadan yarışmadan ayrıldı. MasterChef Türkiye'ye veda eden Gülşah Suna kaç yaşında?

07.09.2020 12:24 - Son Güncelleme: 07.09.2020 12:50
MasterChef'ten elenen Gülşah Suna yaşından görünümüne her haliyle şaşırtıyor! Aşk iddiasıyla gündeme gelmişti...

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye eleme heyecanı ile sevenlerinin karşısına çıktı. 16 yarışmacının mücadele ettiği MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı. Hafta boyunca 2 oyun kaybeden kırmızı takımdan Özgül, Duygu, Gülşah ve Eray eleme potasına girerken mavi takımdan da Berker ve Ebru elenmemek için mücadele etti.

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MasterChef'ten elenen Gülşah Suna yaşından görünümüne her haliyle şaşırtıyor! Aşk iddiasıyla gündeme gelmişti...

Toplam 6 yarışmacının yarıştığı gecede stresli anlar yaşandı. İki etaptan oluşan eleme oyununda şefler ilk olarak yarışmacılara yaratıcılık oyunu oynattı. Dana yanağının ön planda olduğu bir menü hazırlanmasını isteyen şefler Eray, Duygu ve Özgül'ün tabağını beğendi ve bu üç yarışmacı potadan çıktı.


MasterChef'ten elenen Gülşah Suna yaşından görünümüne her haliyle şaşırtıyor! Aşk iddiasıyla gündeme gelmişti...

İkinci turda mücadele eden Ebru, Gülşah ve Berker, Mehmet şefin hazırladığı duxelle dana pirzola yemeğini yaptılar. Duxelle dana pirzolayı en iyi yapan Ebru eleme potasından çıktı.

MasterChef'ten elenen Gülşah Suna yaşından görünümüne her haliyle şaşırtıyor! Aşk iddiasıyla gündeme gelmişti...

JÜRİ KARAR VERMEKTE ZORLANDI

Yarışmaya bir hafta önce katılan Berker ve Gülşah arasında seçim yapmakta zorlanan şefler üç kez toplantı yaptı. Bizim için son zamanlarda verdiğimiz en zor kararlardan biri oldu diyen şefler Gülşah'ın elendiğini açıkladı.

MasterChef'ten elenen Gülşah Suna yaşından görünümüne her haliyle şaşırtıyor! Aşk iddiasıyla gündeme gelmişti...

MasterChef Türkiye'ye veda eden Gülşah, 'Mutlu olmak zorundayım, çünkü hayatımda neyin benim için doğru olduğunu bilmiyorum. Belki de buradan gitmem gerekiyor, önümde çok güzel bahar bahçe bir yer var. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben başardım' ifadelerini kullandı.

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