MasterChef'ten elenen Gülşah Suna yaşından görünümüne her haliyle şaşırtıyor! Aşk iddiasıyla gündeme gelmişti...

MasterChef Türkiye'ye veda eden Gülşah, 'Mutlu olmak zorundayım, çünkü hayatımda neyin benim için doğru olduğunu bilmiyorum. Belki de buradan gitmem gerekiyor, önümde çok güzel bahar bahçe bir yer var. Her şey için çok teşekkür ederim. Ben başardım' ifadelerini kullandı.