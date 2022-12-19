Masterchef'ten elenen Gamze kanlı bıçaklı olduğu Burak Kaya hakkında konuştu 'haksızlık, saygısızlık...' Tam 5 çocuğu olan Gamze...
TV 8 ekranlarında yayınlanan ve artık sonuna yaklaşılan Masterchef 2022'nin iddialı isimlerinden Gamze Tosun kısa bir süre önce elenmişti. Özellikle Türk mutfağındaki el maharetiyle dikkatleri çeken Gamze Tosun, yarışmanın başlarında Burak Kaya ile tartışma yaşamış, hatta Mehmet Şef bile devreye girmişti. Gamze Tosun elendikten sonra bir canlı yayın açtı ve Burak Kaya hakkında da konuştu. İşte detaylar...
Türk mutfağında olan maharetiyle bilinen Gamze Tosun yarışmanın başlarında Burak Kaya ile büyük bir tartışma yaşamıştı.
'GERİ ZEKALI POLEMİĞİ'
Bir oylama sırasında Burak Kaya'nın kendisine hakaret ettiğini söyleyen Gamze Tosun herkesi şaşkına çevirmişti.
Somer Sivrioğlu, 'Gamze ile Burak Kaya arasındaki tartışmada Gamze'nin söylediğine göre kullanılan birkaç tane yakışık almayan söz var. Biz bunları bilmiyoruz, görmedik, burada değildik.Fakat bütün stüdyomuz kameralarla dolu. Bu sözün üzerine biz bunu inceleyeceğiz ve uyarılarımızı yapacağız. Burada Yemek tartışılır belli bir saygı çerçevesinde. İşin içine hakaret girerse o zaman bizim tepkimiz de tahmin ettiğinizden çok daha ağır olur.' demişti.
Burak Kaya daha sonra açıklama yapıp yaptığı hakaretleri açıklamıştı ve 'Geri zekalı dedim, çakal dedim yüzüne de söylerim.' demişti.