Masterchef'ten elenen Berker bakın kim çıktı! Elendikten sonra paylaştı Güzide katılınca ortalık karıştı "Yapmadım mı yapamadım mı?"

TV 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef'e önceki akşam veda eden isim Berker Başmanav oldu... Berker Başmanav'ın elenmesinin ardından yine sosyal medya karıştı. Güzide Mertcan, Burcu Önal ve Büşra Zambak'ın elendikten sonra yaptıkları paylaşımların bir benzeri de Berker Başmanav'dan geldi. Başmanav'a destek olanlardan biri de Güzide Mertcan oldu. İşte detaylar...
Masterchef'te önceki akşam yarışmaya veda eden isim Berker Başmanav oldu.
Geceye veda eden isim olan Berker yaptığı açıklamada ise, "Burada psikoloji de yarışıyor şefim. Biraz tek hissettim kendimi. Burada olmak gerçekten çok güzeldi. Bu sefer ağlamadan çıkacağım, o yüzden çok konuşmak istemiyorum. Buradan ayrılırken hiç keşkem yok. All Star'dan biraz erken elendiğimi düşünüyorum." dedi.
Öte yandan fragmanda yarışmaya yeni katılan isim de belli oldu. Yarışmaya bu hafta Barbaros katıldı.