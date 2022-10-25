Masterchef’ten elenen Atike Bozyaka’ya bakın nerede yarışmadaki Atike nerede Instagram’daki ’Kızım için buradayım’ demişti

Jüri koltuğunda Somer Sivroğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın oturduğu MasterChef yarışması, TV8'de ekrana gelmeye devam ediyor. Hafta boyunca mücadele eden kırmızı ve mavi takımdan her hafta olduğu gibi yine altı isim potaya gitmişti. Metin, Atike, Tayfun, Gamze, Fatmanur ve Tolga; ilk turda fesleğen ve reyhanla yaratıcı tabaklar çıkardı. İkinci oyuna çıkan 3 yarışmacı arasından bir isim ise hayallerine veda etti.