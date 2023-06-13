MasterChef'ten ayrılıp ayrılmadığı merak edilen Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi Masterchef'ten çıktı! Uğruna 18 yıllık evliliğini bitirmişti
Bu sezon All-Star olarak yayınlanacak olan Masterchef'te, Somer Sivrioğlu bilmecesi sürüyor. İzleyicilerin ayrılıp, ayrılmadığını merak ettiği Somer Sivrioğlu'nun Instagram profilinden 'Masterchef jürisi' ibaresini kaldırmadığı dikkatlerden kaçmadı. Son günlerin en çok merak edilen isimlerinden biri olan Somer Sivrioğlu, eşinden ayrılığ Masterchef'te kalbini kaptırdığı o isimle aşk yaşamasıyla çok konuşulmuştu. Bakın Somer Şef'in sevgilisi kim.
13.06.2023 07:27 - Son Güncelleme: 13.06.2023 07:27
Daha önce yayınlanan tüm sezonlar Masterchef jüri üyesi koltuğunda yer alan Somer Sivrioğlu'nun, Masterchef All-Star sezonundaki akıbeti konusundaki meraklı bekleyiş sürüyor.
MasterChef'in yayınlanan yeni bölüm fragmanında Somer Şef görülmüyor. Mehmet ve Danilo Şef'e geçtiğimiz sezonlarda konuk şef olarak da yer alan Şef Yılmaz Öztürk eşlik ediyor.
Öte yandan ünlü şefin Instagram profilindeki 'Masterchef Türkiye jürisi' ibaresini kaldırmadığı dikkatlerden kaçmıyor.
Somer Sivrioğlu geçtiğimiz yıllarda eşi Aslı Sencer'den MasterChef Türkiye programının editörlerinden Pınar Kayabaşı ile aldatmış, sonrasında da eşinden boşanmıştı.