Masterchef'te Somer Sivrioğlu ile Mehmet Yalçınkaya kanlı bıçaklı oldu birbirini görmek istemiyor! Jüri üyeliğini bıraktı ekran olmayacak
TV 8'de yayınlanan Masterchef'te hiçbir şey göründüğü kadar güllik gülistanlık değilmiş. Meğer şefler fena kavgaya tutuşmuş... Ekranların sevilen yarışma programı Masterchef'in, 2022 sezonunun All-Star olması bekleniyor. Yeni sezona artık sayılı günler kalmışken flaş bir iddia ortalığı karıştı. Geçen sezona damgasını vuran para kavgası iddiası yüzünden bu sezon jürinin dağılacağı iddia edildi. İşt haberin detayları.
TV8 ekranlarının sevilen yemek yarışması MasterChef Türkiye, 2022 sezonunda heyecanla bekleniyor. Dominik'ten açıklama yapan Acun Ilıcalı, MasterChef Türkiye'nin temmuz ayında başlayacağını müjdeledi.
Yarışmanın aksiyonlu dakikalarının yanı sıra, jüri üyeleri Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna da seyircilerin ilgi odağı durumunda. Üç şefin dostlukları da zaman zaman ekranlara yansırken, jüriden ayrılık haberi geldi.
MEHMET ŞEF YOLLARI AYIRDI
MasterChef Türkiye'nin yeni sezonuyla ilgili gündeme gelen iddia seyircilerin yüzünü astı. Gazeteci Arif Hür'ün iddiasına göre, Şef Mehmet Yalçınkaya Masterchef 2022 sezonunda yer almayacak.
ACUN, MAAŞA İKNA EDEMEDİ
Geçen sezon Somer Sivrioğlu'nun dolar üzerinden maaş aldığını öğrenen Mehmet Yalçınkaya'nın Acun Ilıcalı'yla tartıştığı iddia edilmişti. Yalçınkaya çıkan haberlerin gerçek olmadığını açıklamıştı.
Yeni sezonda Yalçınkaya'nın maaş konusunda anlaşamadığı Acun Ilıcalı ile yollarını ayırdığı düşünülüyor.