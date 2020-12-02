Masterchef'te Serhat Doğramacı'ya şeflerden bomba düğün hediyesi! Trabzon burma beşibiyerde...
Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri olan Serhat Doğramacı 23 yaşında. 10 yıla yakın bir süredir aşçılığa dair eğitim ve iş tecrübesi olduğunu söyleyen iddialı yarışmacı yakında düyaevine girecek. MasterChef Türkiye'nin 1 Aralık Salı akşamı yayınlanan bölümde 25 bin TL'yi kazanan yarışmacı Eray olurken, çdül oyunu öncesinde şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu, yakında dünyaevine girecek olan iddialı yarışmacı Serhat Doğramacı'ya sürpriz yaptı. Yaşanan gelişenin ardından Masterchef Serhat Doğramacı'nın nişanlısı merak edildi. İşte başta Serhat Doğramacı olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
Masterchef'te Serhat Doğramacı'ya şeflerden bomba düğün hediyesi! Mastercchef son bölümde kırmızı ve mavi takımda ödül oyununda yarışmacılar ilk turda Arnavut ciğer yapmak için mücadele verdi. Arnavut ciğeri için şefler ilk turda 30 dakika süre verdi. Sürenin sona ermesi ardından şefler yapılan yemeklerin tadına baktı.Şefler ilk turda en zayıf yemeği yapan isimlerin Emir ve Sefa olduğunu açıkladı. Diğer yarışmacılar ise bir üst tura yükseldi. İkinci etapta ise ciğer şiş için mücadele verildi. 35 dakikalık sürenin ardından Ebru ve Serhat bu turda elenirken Barbaros, Eray ve Özgül finale kaldı.
Son turda şefler finale kalan yarışmacılardan bu kez Edirne tava ciğeri yapmasını istedi. Bu turda verilen süre 35 dakika oldu. Şefler üç yarışmacının da yaptığı yemeklerin tadına baktı. Sürenin sonunda şefler oy birliği ile para ödülünü kazanan ismin Eray olduğunu açıkladı. Eray böylece 25 bin TL'yi almaya hak kazandı.