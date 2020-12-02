Masterchef'te Serhat Doğramacı'ya şeflerden bomba düğün hediyesi! Trabzon burma beşibiyerde...

Masterchef'te Serhat Doğramacı'ya şeflerden bomba düğün hediyesi! Mastercchef son bölümde kırmızı ve mavi takımda ödül oyununda yarışmacılar ilk turda Arnavut ciğer yapmak için mücadele verdi. Arnavut ciğeri için şefler ilk turda 30 dakika süre verdi. Sürenin sona ermesi ardından şefler yapılan yemeklerin tadına baktı.Şefler ilk turda en zayıf yemeği yapan isimlerin Emir ve Sefa olduğunu açıkladı. Diğer yarışmacılar ise bir üst tura yükseldi. İkinci etapta ise ciğer şiş için mücadele verildi. 35 dakikalık sürenin ardından Ebru ve Serhat bu turda elenirken Barbaros, Eray ve Özgül finale kaldı.