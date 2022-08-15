Masterchef'te ortalık karıştı! Rağde'nin tırnağını gören Şef Mehmet Yalçınkaya küplere bindi: "Güzellik programı değil burası yemek yarışması"
Masterchef'te ortalık karıştı! Rağde'nin tırnağını gören Şef Mehmet Yalçınkaya küplere bindi. Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya, yarışmacı Rağde'nin ojeli ellerini görünce çılgına döndü. Yarışmacıları, programa ojeli tırnaklarla katılmamaları konusunda defalarca kez uyardıklarını dile getiren Mehmet Şef, Rağde'ye ''Güzellik programı değil burası, yemek yarışması'' dedi.
15.08.2022 10:11 - Son Güncelleme: 15.08.2022 10:15
"GÜZELLİK PROGRAMI DEĞİL BURASI YEMEK YARIŞMASI"
Masterchef'te ortalık karıştı! Rağde'nin tırnağını gören Şef Mehmet Yalçınkaya küplere bindi.
Jüri üyeliğini Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın üstlendiği Masterchef Türkiye programında yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.
Şef Mehmet Yalçınkaya, ojeli tırnaklarla yarışan yarışmacı Rağde'ye gösterdiği tepkiyle gündem oldu.
Yarışmacı Rağde'nin tırnaklarında oje olduğunu gören Mehmet Yalçınkaya, Rağde'yi sert sözlerle uyardı.