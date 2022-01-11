Masterchef’te finale kalan Hasan bakın kim çıktı meğer Emrah’ın... Sevgilisi Hülya’yı da kaşla göz arasında fenomen yaptı

MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında son finalist belirlendi. Hasan ve Sergen üçüncü aday olmak için pazartesi akşamı üç aşamalı oyunda mücadele etti. Hasan 66 puanla üçüncü finalist olmaya hak kazandı. Sergen ise MasterChef Türkiye 2021 yarışmasına final haftasında veda eden son isim oldu.