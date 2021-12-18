Masterchef'te düğün var aşıklar Masterchef'ten düğün de stüdyoda! Somer Sivrioğlu 18 yıllık evliliğini uğruna bitirdiği sevgilisiyle...
Yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde babacan yeri geldiğinde esprili... Masterchef'in sevilen jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği jüri üyesi. 50 yaşındaki Somer Şef, yılın 6 ayını Masterchef nedeniyle Türkiye'de, geri kalan 6 ayını da Avustralya'da geçiriyor. Avustralya bir işletmesi bulunan Somer Sivrioğlu, Instagram'daki 1 milyonu aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor. Hayatlarımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evli olan Somer Sivrioğlu'nun eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Arada 2 yıl geçti. Ve Somer Sivrioğlu'nun gizemli sevgilisinin kim olduğu ortaya çıkmıştı. Somer Sivrioğlu ile ilgili şimdi de evlilik iddiaları ortaya atıldı. İşte detaylar...
Ekranların sevilen programı Masterchef'in jürisi olan Somer Sivrioğlu, özel hayatıyla da gündeme gelmeye devam ediyor. Somer Sivrioğlu geçtiğimiz yıllarda eşi Aslı Sivrioğlu'nu MasterChef Türkiye programının editörlerinden Pınar Kızılkaya ile aldatmış, sonrasında da eşinden boşanmıştı.
"Medyada çıkan haberler doğrultusunda telefonum susmadı. Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum.
Masterchef editörlerinden Pınar Kızılkaya ile Hazer Şef'in mekanında görüntülenen Somer Şef ise bu konuda sessizliğini korumuştu. Öte yandan Pınar Kızılkaya'nın eski eşi de "Olayı öğrenir öğrenmez soluğu mahkeme kapasında aldım ve eski eşim Pınar Hanım ile 2018 senesinin Aralık ayında yollarımızı ayırdık. Benim için o defter artık kapandı. Adımın o şahıslarla anılmasını istemiyorum." demişti.
EVLENİYORLAR MI?
Masterchef yarışmasının son bölümlerinde Hasan Biltekin, evlilik yolunda ilerlediğini dile getirmişti. Mehmet Şef ise "Tüm şeflerin adına konuşuyorum. İstediğin ya da ihtiyaç duyduğun şeyi bize söyle bizde yapalım elimizden geleni" yorumunda bulunmuştu. Şimdi ise Somer Şefin evlilik kararı aldığı gündeme bomba gibi düştü.