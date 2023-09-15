Masterchef'te Dilara Tahsin'in tabağını yürüttü Tahsin "Yazıklar olsun" dedi çileden çıktı! Yarışmanın kankaları ayaküstü kapıştı

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef All-Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların finale gitmek için ter döktüğü Masterchef'te, dikkat çeken isimlerinden biri olan Tahsin Küçük genellikle polemiklerin tam ortasında yer alıyor. Önceki gün Tahsin'in hedefide yakın arkadaşı Dilara vardı. Dilara'nın yaptığı tabağı gören Tahsin çileden çıktı. "Sana yazıklar olsun" diyerek isyan etti.