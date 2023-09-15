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Masterchef'te Dilara Tahsin'in tabağını yürüttü Tahsin "Yazıklar olsun" dedi çileden çıktı! Yarışmanın kankaları ayaküstü kapıştı

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef All-Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların finale gitmek için ter döktüğü Masterchef'te, dikkat çeken isimlerinden biri olan Tahsin Küçük genellikle polemiklerin tam ortasında yer alıyor. Önceki gün Tahsin'in hedefide yakın arkadaşı Dilara vardı. Dilara'nın yaptığı tabağı gören Tahsin çileden çıktı. "Sana yazıklar olsun" diyerek isyan etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Eylül 2023, 16:02 Güncelleme 28 Ekim 2023, 16:29
Masterchef’te Dilara Tahsin’in tabağını yürüttü Tahsin Yazıklar olsun dedi çileden çıktı! Yarışmanın kankaları ayaküstü kapıştı 1

Önceki akşam Masterchef'te Dilara'nın tabağını gören Tahsin çileden çıktı.

Masterchef’te Dilara Tahsin’in tabağını yürüttü Tahsin Yazıklar olsun dedi çileden çıktı! Yarışmanın kankaları ayaküstü kapıştı 2

Bir Karadeniz tatlısı olan pepeçurayı yorumlayan Dilara'nın bu hareketine Tahsin çok sinirlendi.

Masterchef’te Dilara Tahsin’in tabağını yürüttü Tahsin Yazıklar olsun dedi çileden çıktı! Yarışmanın kankaları ayaküstü kapıştı 3

Dilara tadım için şeflerin yanına giderken "Sana yazıklar olsun" diyen Tahsin, Tanya'nın "Ne için" diye sormasının üzerine "Benim tabak. Pepeçura yorumu yapacaktım burada." yanıtını verdi.

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