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Masterchef'te büyük haksızlık şefler bunu nasıl görmez! Bekir'i çift tadım yüzünden elediler elini ağzına sokanı yarışmaya aldılar

Ekranların sevilen yemek yarışma programı Masterchef'te, 2.tur düellolarında heyecan devam ediyor. Yarışmacıların hayalleri için kıyasıya rekabet ettiği Masterchef'te, bazı vedalar var ki herkesi çok üzüyor. Onlardan biri de Bekir Comart oldu. Yetenekli yarışmacı, çift tadım yapınca yemeğini 'kuru incir dolması'nı baştan yapmak zorunda kaldı ancak yemeği pişmeyince yarışmaya veda etmek zorunda kaldı. Ancak o üçlü elemede bir üst tura çıkan Dali Düzel hakkında izleyici öyle bir detay yakaladı ki 'büyük haksızlık' demeden edemedi.

25.07.2022 11:24 - Son Güncelleme: 25.07.2022 11:24
Masterchef’te büyük haksızlık şefler bunu nasıl görmez! Bekir’i çift tadım yüzünden elediler elini ağzına sokanı yarışmaya aldılar

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te önceki akşam Bekir Comart yaptığı çift tadım sonrası hayallerine veda etti. Ancak bir detay dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Çünkü Bekir Comart ile birlikte elenmesi gereken bir isim daha vardı.

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Masterchef’te büyük haksızlık şefler bunu nasıl görmez! Bekir’i çift tadım yüzünden elediler elini ağzına sokanı yarışmaya aldılar

MasterChef Türkiye 2022'de 2. tur heyecanıyla devam ediyor.

Masterchef’te büyük haksızlık şefler bunu nasıl görmez! Bekir’i çift tadım yüzünden elediler elini ağzına sokanı yarışmaya aldılar

Üçlü elemede Bekir, Dali ve Berkcan zeytinyağlı incir dolması yaptı.

Masterchef’te büyük haksızlık şefler bunu nasıl görmez! Bekir’i çift tadım yüzünden elediler elini ağzına sokanı yarışmaya aldılar

Ancak Bekir Comart, çift tadım yapınca olanlar oldu.

Masterchef’te büyük haksızlık şefler bunu nasıl görmez! Bekir’i çift tadım yüzünden elediler elini ağzına sokanı yarışmaya aldılar

Kalan sürede de yemeğini pişiremeyen Bekir Comart hayallerine veda etmek zorunda kaldı.

Bekir Comart çift tadım yaptığı gerekçesiyle tenceresi, tabağı elinden alınmış ve elenmişti.

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