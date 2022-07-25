Masterchef’te büyük haksızlık şefler bunu nasıl görmez! Bekir’i çift tadım yüzünden elediler elini ağzına sokanı yarışmaya aldılar

TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te önceki akşam Bekir Comart yaptığı çift tadım sonrası hayallerine veda etti. Ancak bir detay dikkatli izleyicilerin gözünden kaçmadı. Çünkü Bekir Comart ile birlikte elenmesi gereken bir isim daha vardı.