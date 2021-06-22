MasterChef'tan aşk çıktı öyle bir yorum yaptı ki her şey ayan beyan ortada! Masterchef Tanya ve Uğur artık...

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, yarışma sonrası sevenleriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tanya Kilitkayalı'nın Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflar ise çok sayıda internet kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü. Fenomen yarışmacının değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. Tanya Kilitkayalı son haliyle gündem oldu. 10 kilo aldığını söyleyen ünlü yarışmacıya yorum yağdı. Öte yandan öyle bir isim yorum yaptı ki aşk dedikoduları iyice güçlendi.

22.06.2021 16:50 - Son Güncelleme: 22.06.2021 16:50 BU GALERİYİ PAYLAŞ





