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MasterChef'tan aşk çıktı öyle bir yorum yaptı ki her şey ayan beyan ortada! Masterchef Tanya ve Uğur artık...

MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, yarışma sonrası sevenleriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tanya Kilitkayalı'nın Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflar ise çok sayıda internet kullanıcısı tarafından büyük ilgi gördü. Fenomen yarışmacının değişimi ise dikkatlerden kaçmadı. Tanya Kilitkayalı son haliyle gündem oldu. 10 kilo aldığını söyleyen ünlü yarışmacıya yorum yağdı. Öte yandan öyle bir isim yorum yaptı ki aşk dedikoduları iyice güçlendi.

22.06.2021 16:50 - Son Güncelleme: 22.06.2021 16:50
MasterChef'tan aşk çıktı öyle bir yorum yaptı ki her şey ayan beyan ortada! Masterchef Tanya ve Uğur artık...

Yeni sezona hazırlanan Masterchef Türkiye'nin eski yarışmacısı Tanya Kilitkayalı kilo itirafıyla gündem oldu. MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacılarından olan Tanya Kilitkayalı'ya yanıt bir dönem diskalifiye olarak gündem olan Uğur Yılmaz Deniz'den geldi.

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MasterChef'tan aşk çıktı öyle bir yorum yaptı ki her şey ayan beyan ortada! Masterchef Tanya ve Uğur artık...

TV8'in en çok izlenen yarışmalarından biri olan 'Masterchef' yeni yayın dönemine hazırlanıyor. Yarışmanın yeni bölümleri 26 Haziran Cumartesi'den itibaren izleyici ile buluşacak. 'MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Tanya Kilitkayalı son haliyle gündem oldu. 10 kilo aldığını söyleyen ünlü yarışmacıya yorum yağdı.

MasterChef'tan aşk çıktı öyle bir yorum yaptı ki her şey ayan beyan ortada! Masterchef Tanya ve Uğur artık...

'MasterChef Türkiye' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, yarışma sonrası sevenleriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı ihmal etmedi.

MasterChef'tan aşk çıktı öyle bir yorum yaptı ki her şey ayan beyan ortada! Masterchef Tanya ve Uğur artık...

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tanya Kilitkayalı'nın Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflar büyük ilgi görüyor. Fenomen yarışmacının değişimi son günlerde gündemde.

MasterChef'tan aşk çıktı öyle bir yorum yaptı ki her şey ayan beyan ortada! Masterchef Tanya ve Uğur artık...

"BİRAZ DEĞİL 10 KİLO ALDIM"
'MasterChef 2020'nin sevilen yarışmacısı son haliyle şaşırttı. 10 kilo alan Tanya paylaşımına "Tanya sen biraz kilo mu aldın ya? / Evet biraz değil, 10 kg aldım" notunu düştü.