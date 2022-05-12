Masterchef’in yeni jürisi bakın kim oldu! Mehmet Şef’in yerini dolduracak! CZN Burak, Nusret deniliyordu ama Acun Acun Ilıcalı o ünlü isimle...

Masterchef yarışmasının yeni sezonu merakla beklenirken jüri koltuğundan bir isim ayrıldı. Mehmet Yalçınkaya'nın Masterchef yarışmasıyla anlaşması sona erdi. Yarışmanın yeni jürisinin kim olacağı merak edilirken ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Bir süredir CZN Burak ya da Nusret'in gelebileceği konuşulsa da Acun Ilıcalı'nın başka bir isimle anlaştığı öne sürüldü. Yeni jüri olacağı iddia edilen isim de yabancı değil. Yemek konusunda adını duyurmayı başaran Arda Türkmen'in Mehmet Yalçınkaya'nın yerini dolduracağı yorumları gelmeye başladı bile. İşte detaylar...