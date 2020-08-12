MasterChef'in Somer Şef'i kızını ve oğlunu gözlerden uzak büyütüyordu! İşte Somer Sivrioğlu'nun oğlu ve kızı...

SOMER ŞEF ARAYA GİRDİ!

Diğer yarışmacı arkadaşlarına seslenen Eray blender'ı kaldırdı ve kimsenin onu kullanmaması yönünde sözler sarf etti. Yarışmada hareketleri ile dikkatleri üzerine çeken Kayhan bu hareketi sonrası Eray'a "Tribünlere oynuyor" ifadelerini kullanınca araya jüri üyelerinden Somer Şef girdi.

İkili arasındaki gerginliğin ardından ise Somer Şef yarışmacıları yanına çağırdı. Somer Sivrioğlu, "Yere düşen şeyi neden yukarı koyuyorsun? Bir de Eray seni uyardığında 'Şov yapma' diyorsun. Şovun kimin yaptığı çok açık ortada" sözleriyle Kayhan'ı uyardı.