MasterChef'in Somer Şef'i kızını ve oğlunu gözlerden uzak büyütüyordu! İşte Somer Sivrioğlu'nun oğlu ve kızı...
MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem eşini aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu'nun 800 bine yakın takipçisi bulunuyor. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Somer Şef, geçtiğimiz günlerde 'Oğlum soğanın kabuğunun soyulması gerektiğini yeni öğrendi' açıklamasıyla herkesi güldürmüştü. Ardından en çok merak edilen Somer Sivrioğlu'nun kızı ve oğlu oldu. İşte Somer Sivrioğlu ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları...
MasterChef'in dün akşam yayınlanan programında gergin dakikalar yaşandı. Programın jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun yarışmacı; Kayhan'ı sert şekilde uyarması üzerine ipler gerildi. Masterchef jürileri özellikle hijyen konusunda yarışmacıları uyarırken yarışmacı Kayhan'ın yaptığı hata ipleri gerdi. İşte Masterchef'te yaşanan o dakikalar…
MASTERCHEF'TE İPLER GERİLDİ! SOMER ŞEF O İSMİ UYARDI…
Tv8 ekranlarındaki lezzet yarışmacı Masterchef'te ana kadro isimleri belirlenmeye devam ediyor. Yarışmacılar jüri üyelerine kendini kanıtlamak ve 16 kişiden oluşacak kadroya dahil olabilmek adına tüm hünerlerini göstermeye çalışırken yaşanan gerginlikler izleyenleri ekranlara kilitliyor…
MASTERCHEF'TE BLENDIR KRİZİ!
Masterchef'te ana kadro yarışmacısı olmak için mücadelesini sürdüren yarışmacılardan olan Kayhan geçtiğimiz bölümde elinden düşürdüğü blender'ı yere düşürmesinin ardından yeniden rafa koyunca ortalık karıştı. Kayhan'ın bu hareketleri sonrasında, diğer yarışmacı Eray rakibini uyararak blender'ı oraya koymaması gerektiği yönünde uyarıda bulunurken ikili arasında ipler gerildi.
SOMER ŞEF ARAYA GİRDİ!
Diğer yarışmacı arkadaşlarına seslenen Eray blender'ı kaldırdı ve kimsenin onu kullanmaması yönünde sözler sarf etti. Yarışmada hareketleri ile dikkatleri üzerine çeken Kayhan bu hareketi sonrası Eray'a "Tribünlere oynuyor" ifadelerini kullanınca araya jüri üyelerinden Somer Şef girdi.
İkili arasındaki gerginliğin ardından ise Somer Şef yarışmacıları yanına çağırdı. Somer Sivrioğlu, "Yere düşen şeyi neden yukarı koyuyorsun? Bir de Eray seni uyardığında 'Şov yapma' diyorsun. Şovun kimin yaptığı çok açık ortada" sözleriyle Kayhan'ı uyardı.