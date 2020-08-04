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Masterchef'in sert şefi Mehmet Yalçınkaya hakkında bu gerçek şoke etti! Elini neden saklıyor? Parmakları....

Masterchef adlı yarışma programının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya agresif tarzı ile çok konuşuluyor. Yaptığı yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan MasterChef'in Mehmet Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Özellikle elini saklayan Mehmet Yalçınkaya'nın bu görüntüsü şoke etti...

04.08.2020 17:23 - Son Güncelleme: 04.08.2020 17:23
Masterchef'in sert şefi Mehmet Yalçınkaya hakkında bu gerçek şoke etti! Elini neden saklıyor? Parmakları....

Masterchef Türkiye'nin en çok konuşulan fenomen şefi Mehmet Yalçınkaya'nın neden sol eli hep cebinde merak ettiniz mi? Aslen Bolulu olan dünyaca ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı bir hikayesi var.

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Masterchef'in sert şefi Mehmet Yalçınkaya hakkında bu gerçek şoke etti! Elini neden saklıyor? Parmakları....

Yarışmayı daha ilk sezondan beri dikkatli izleyenler büyük ihtimalle bunu çok önceden farketti.

Masterchef'in sert şefi Mehmet Yalçınkaya hakkında bu gerçek şoke etti! Elini neden saklıyor? Parmakları....

Yarışmanın dışında Şef Mahmet Yalçınkaya'nın Instagram hesabında da sol eli hep cebinde ya da kadrajın dışında. Yani Mehmet Şef'in iki elinin de göründüğü bir fotoğrafı görmek neredeyse imkansız.

Masterchef'in sert şefi Mehmet Yalçınkaya hakkında bu gerçek şoke etti! Elini neden saklıyor? Parmakları....

Mutfaktaki namı ülke sınırları aşan dünyaca ünlü şefin aslında çok acı bir hikayesi var. Meğer Mehmet Şef sol elinin 3 parmağını kıyma makinesine kaptırmış.

Masterchef'in sert şefi Mehmet Yalçınkaya hakkında bu gerçek şoke etti! Elini neden saklıyor? Parmakları....

Hayatının dönüm noktası olan mutfak kazası sonrası 3 parmağını kaybeden Mehmet Şef bu konu hakkında hiç konuşmamış ve bunun duyulmasını pek istememiş.

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