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Masterchef'in sert şefi Mehmet Yalçınkaya hakkında bu gerçek şoke etti! Elini neden saklıyor? Parmakları....

Masterchef adlı yarışma programının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya agresif tarzı ile çok konuşuluyor. Yaptığı yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan MasterChef'in Mehmet Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Özellikle elini saklayan Mehmet Yalçınkaya'nın bu görüntüsü şoke etti...

04.08.2020 17:23 - Son Güncelleme: 04.08.2020 17:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





