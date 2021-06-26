Masterchef'in sert şefi Mehmet Yalçınkaya hakkında bu gerçeği duyanlar şaştı kaldı! Sol elini neden sakladığı ortaya çıktı meğer…
Masterchef'in sert şefi Mehmet Yalçınkaya hakkında bu gerçeği duyanlar şaştı kaldı! MasterChef yarışmasının agresif tarzı ile çok konuşulan jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, özel hayatıyla ilgi odağı oldu. Yarışmada Danilo Zanna, Somet Sivrioğlu ile birlikte jüri koltuğuna oturan ve yarışmacılara kök söktüren Yalçınkaya'nın sol eli hep cebinde sokarak saklaması ise merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Mehmet Yalçınkaya'nın eli neden cebinde?", "? Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu?" sorularının yanıtını arattı. İşte detaylar…
26.06.2021 20:02
- Son Güncelleme: 26.06.2021 20:02
MasterChef yarışmasının jüri koltuğunda oturan şef Mehmet Yalçınkaya'nın sık sık elini saklaması dikkatlerden kaçmadı. Yarışmanın yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen ünlü şefin, sol elini saklamasının nedeni merak konusu oldu.
MasterChef Türkiye'nin sivri dilli şefi olarak tanınan Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini neden sürekli cebinde olduğunu merak eden internet kullanıcıları araştırmaya başladı.
Yarışmada sol elini gizleyen Mehmet Şef iş kazası geçirdiği iddia edildi. Uzun yıllardır mutfakta çalışan şefin bir mutfak kazası sonucu sol el parmaklarını yitirdiği öne sürüldü.
İddiaların ardı arkası kesilmezken mutfaktaki namı ülke sınırları aşan dünyaca ünlü şefin aslında çok acı bir hikayesi olduğu ortaya çıktı.
Meğer Mehmet Şef sol elinin 3 parmağını kıyma makinesine kaptırmış. Hayatının dönüm noktası olan mutfak kazası sonrası 3 parmağını kaybeden Mehmet Şef bu konu hakkında hiç konuşmamış ve bunun duyulmasını pek istememiş.