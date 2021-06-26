Masterchef'in sert şefi Mehmet Yalçınkaya hakkında bu gerçeği duyanlar şaştı kaldı! Sol elini neden sakladığı ortaya çıktı meğer…

Masterchef'in sert şefi Mehmet Yalçınkaya hakkında bu gerçeği duyanlar şaştı kaldı! MasterChef yarışmasının agresif tarzı ile çok konuşulan jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, özel hayatıyla ilgi odağı oldu. Yarışmada Danilo Zanna, Somet Sivrioğlu ile birlikte jüri koltuğuna oturan ve yarışmacılara kök söktüren Yalçınkaya'nın sol eli hep cebinde sokarak saklaması ise merak edildi. İnternet kullanıcıları, "Mehmet Yalçınkaya'nın eli neden cebinde?", "? Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu?" sorularının yanıtını arattı. İşte detaylar…

26.06.2021 20:02 - Son Güncelleme: 26.06.2021 20:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





