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MasterChef'in sempatik şefi Danilo Zanna ile oğlu Zeno'dan dans videosu! 'Şefim oğlunuz çok tatlı'

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatımızda. Yaptıkları yemeklerle MasterChef'in büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacılar, şüphesiz ki en çok onu seviyor. 38 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Bozuk Türkçe'si de cabası... Tuğçe Demirbilek ile evlendikten sonra, Türkiye'de yaşamaya başlayan Danilo Zanna oğlu Zeno ile dans ettiği bir videoyu paylaştı. Danilo Zanna'nın Instagram paylaşımına, 'Şefim oğlunuz çok tatlı' şeklinde yorumlar yapıldı.

07.09.2020 17:09 - Son Güncelleme: 07.09.2020 17:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





