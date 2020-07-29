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MasterChef'in Mehmet Şef'i ile kızının fotoğrafı olay oldu! Mehme Şef'in kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

MasterChef programında jüri olan Mehmet Şef, agresifliği ile dikkat çekiyor. Yaptığı yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan MasterChef'in Mehmet Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Sol elinin 3 parmağını kıyma makinesine kaptırmasının ortaya çıkmasıyla yeniden gündeme gelen Mehmet Şef, bu kez de ailesiyle dikkat çekti. MasterChef izleyicisinin merakla takip ettiği Mehmet Şef'in kızıyla olan fotoğrafı sosyal medyayı salladı. İşte Mehmet Yalçınkaya ve ünlülerin çocuklarıyla olan fotoğrafları...

29.07.2020 15:22 - Son Güncelleme: 29.07.2020 15:22
MasterChef'in Mehmet Şef'i ve kızının fotoğrafı olay oldu! Mehme Şef'in kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

MasterChef dün akşam ekrana gelen bölümünde Karya, Kerim ve Rezzan finale kalabilmek için ter döktü.
Ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, yarışmacılardan Taco yapmalarını istedi.

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MasterChef'in Mehmet Şef'i ve kızının fotoğrafı olay oldu! Mehme Şef'in kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

40 dakikalık süre sonucunda 3 yarışmacı hazırladıkları tabakları jürinin beğenisine sundu. Karya'nın hazırladığı yemeğin tadımı sırasında ilginç anlar yaşandı.

MasterChef'in Mehmet Şef'i ve kızının fotoğrafı olay oldu! Mehme Şef'in kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Mehmet Yalçınkaya, genç yarışmacıyı 'Keşke içine malzeme koysaydın' diyerek eleştirdi.

MasterChef'in Mehmet Şef'i ve kızının fotoğrafı olay oldu! Mehme Şef'in kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Karya'nın gülümsemesi ünlü şefi sinirlendirdi. Mehmet Yalçınkaya, Karya'ya 'Kızım neden gülüyorsun?' diyerek tepki gösterdi.

MasterChef'in Mehmet Şef'i ve kızının fotoğrafı olay oldu! Mehme Şef'in kızını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi

Somer Sivrioğlu ise avakadolu sosa takıldı. Sivrioğlu, "Her yarışmacıdan bir şey öğreniyoruz. Bugün de avakado sosunun pişince böyle garip bir renk aldığını öğrendim" dedi.

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