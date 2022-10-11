MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan 'AŞK' notlu paylaşım! 'Çocuğumuz var' 9 yıllık evliliklerini ihanetin bitirdiği iddia edilmişti!

'MasterChef Türkiye' yarışmasının ünlü jüri üyesi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşanmıştı. Evliliklerinin ihanet yüzünden bittiği idda edilirken konuya ilişkin açıklama yapan Zanna, "Hiç alakası yok, bizim aramızda her zaman saygı var. Yalan haber. Sürekli görüşüyoruz, çocuğumuz var" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan 40 yaşındaki ünlü isimden yeni paylaşım geldi. İnstagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Danilo Zanna, paylaşımına 'Aşk' notunu düştü.