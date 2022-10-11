MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna'dan 'AŞK' notlu paylaşım! 'Çocuğumuz var' 9 yıllık evliliklerini ihanetin bitirdiği iddia edilmişti!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını duyuran İtalyan şef Danilo Zanna, 2012 yılında evlendiği ve 9 yıl aynı yastığa başkoyduğu eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşanmıştı.
11.10.2022 09:02 - Son Güncelleme: 11.10.2022 09:02
'MasterChef Türkiye' yarışmasının ünlü jüri üyesi Danilo Zanna, 9 yıllık eşi Tuğçe Demirbilek'ten geçtiğimiz yıl tek celsede boşanmıştı. Evliliklerinin ihanet yüzünden bittiği idda edilirken konuya ilişkin açıklama yapan Zanna, "Hiç alakası yok, bizim aramızda her zaman saygı var. Yalan haber. Sürekli görüşüyoruz, çocuğumuz var" ifadelerini kullanmıştı. Sosyal medyayı aktif kullanan 40 yaşındaki ünlü isimden yeni paylaşım geldi. İnstagram'da 2 milyonu aşkın takipçisi bulunan Danilo Zanna, paylaşımına 'Aşk' notunu düştü.
Danilo Zanna, sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğraflara, "Bugün bizim için dünyanın en önemli günü... Bugün Zeno'nun doğum günü..." notunu düşmüştü.