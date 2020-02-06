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Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Danilo Zanna bakın hangi takımı tutuyor

Masterchef'in 2.sezonuna damga vuran isimlerinden biri İtalyan şef Danilo Zanna oldu. Tuğçe Demirbilek Zanna ile evlendikten sonra Türkiye'ye yerleşen, Elin Oğlu programı ile hayatlarımıza giren sempatikliğiyle büyük beğeni kazanan Danilo Zanna, son olarak Masterchef yarışması ile karşımıza çıktı. Peki Danilo Zanna'nın İtalya'da ve Türkiye'de tuttuğu takımları biliyor musunuz? İşte başta içinden bir fanatik çıkan Danilo Zanna olmak üzere ünlülerin tuttukları takımlar...

06.02.2020 10:04 - Son Güncelleme:
Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Danilo Zanna bakın hangi takımı tutuyor

İşte başta Danilo Zanna olmak üzere ünlülerin tuttukları takımlar.

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Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Danilo Zanna bakın hangi takımı tutuyor

Burak Özçivit - Fenerbahçe

Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Danilo Zanna bakın hangi takımı tutuyor

Fahriye Evcen - Fenerbahçe

Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Danilo Zanna bakın hangi takımı tutuyor

Neslihan Atagül - Beşiktaş

Masterchef'in İtalyan şefi Danilo Zanna fanatik çıktı! Danilo Zanna bakın hangi takımı tutuyor

Hadise - Galatasaray

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