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Masterchef'in duygusal yarışmacısı Tanya Kilitkayalı evli mi? İşte 26 yaşındaki Tanya'nın nişanlısı...

Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri yarışmaya Kıbrıs'tan katılan 26 yaşıdaki Tanya Kilitkayalı. Gerek güzelliği gerek duygusallığıyla adından söz ettiren Tanya Kilitkayalı, Şef Mehmet Yalçınkaya'nın 'Al tabağını buradan git' sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamadı ve günün en çok merak edilen ismi oldu. Parmağındaki yüzüğü nedeniyle 'Evli mi?' sorusunun yanıtı aranan Tanya Kilitkayalı'nın gönlü bakın kimdeymiş. İşte merak edilenler...

18.09.2020 10:04 - Son Güncelleme: 18.09.2020 10:05
Masterchef'in duygusal yarışmacısı Tanya Kilitkayalı evli mi? İşte 26 yaşındaki Tanya'nın nişanlısı...

'MasterChef Türkiye'nin 57. son bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu için mavi ve kırmızı takımlar yarıştı. Bireysel dokunulmazlık oyununda yarışmacılardan, ünlü şef Danilo Zanna'nın tarifiyle vitello tonnato yemeğini yapmaları istendi.

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Masterchef'in duygusal yarışmacısı Tanya Kilitkayalı evli mi? İşte 26 yaşındaki Tanya'nın nişanlısı...

Yarışmacılar kendilerine verilen sürenin ardından tabaklarını şeflerin tadımına sundu. Ancak yarışmaya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden katılan Tanya Kilitkayalı, yemeğini yetiştiremedi.

Masterchef'in duygusal yarışmacısı Tanya Kilitkayalı evli mi? İşte 26 yaşındaki Tanya'nın nişanlısı...

Eksik tabakla şeflerin karşısına çıkan Tanya, "Planlama hatası yaptım ve yetiştiremedim. Aslında hepsini yaptım ve tabaklayamadım. Havyarı, kuşkonmazı koyamadım. Yanlışlık ve stresten yetiştiremedim" dedi.

Masterchef'in duygusal yarışmacısı Tanya Kilitkayalı evli mi? İşte 26 yaşındaki Tanya'nın nişanlısı...

"AL TABAĞINI VE GİT"
Yarışmanın getirdiği eksik tabağı görünce kızan Mehmet Yalçınkaya ise "Ya hadi neyse Allah bize sabır versin. Şu anda sen git ya. Gerçektan al tabağın ve git" dedi.

Masterchef'in duygusal yarışmacısı Tanya Kilitkayalı evli mi? İşte 26 yaşındaki Tanya'nın nişanlısı...

Tabağı alıp yerine giden Tanya ise gözyaşlarını tutamadı. Yaşananların ardından günün en çok merak edilen ismi Tanya Kilitkayalı oldu. Parmağındaki yüzük nedeniyle 'Evli mi?' sorusunun yanıtı merak edilen Tanya'nın hayatındaki isim ortaya çıktı. İşte başta Masterchef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

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