Masterchef'in duygusal yarışmacısı Tanya Kilitkayalı evli mi? İşte 26 yaşındaki Tanya'nın nişanlısı...
Masterchef'in en çok dikkat çeken isimlerinden biri yarışmaya Kıbrıs'tan katılan 26 yaşıdaki Tanya Kilitkayalı. Gerek güzelliği gerek duygusallığıyla adından söz ettiren Tanya Kilitkayalı, Şef Mehmet Yalçınkaya'nın 'Al tabağını buradan git' sözlerinin ardından gözyaşlarını tutamadı ve günün en çok merak edilen ismi oldu. Parmağındaki yüzüğü nedeniyle 'Evli mi?' sorusunun yanıtı aranan Tanya Kilitkayalı'nın gönlü bakın kimdeymiş. İşte merak edilenler...
18.09.2020 10:04
- Son Güncelleme: 18.09.2020 10:05
Tabağı alıp yerine giden Tanya ise gözyaşlarını tutamadı. Yaşananların ardından günün en çok merak edilen ismi Tanya Kilitkayalı oldu. Parmağındaki yüzük nedeniyle 'Evli mi?' sorusunun yanıtı merak edilen Tanya'nın hayatındaki isim ortaya çıktı. İşte başta Masterchef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.
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