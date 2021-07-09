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Masterchef'in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı daha önce böyle gören yok! İlk kez ortaya çıktı meğer Mehmet Yalçınkaya...

MasterChef yarışmasının agresif tarzı ile çok konuşulan jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, özel hayatıyla ilgi odağı oldu. Yarışmada Danilo Zanna, Somet Sivrioğlu ile birlikte jüri koltuğuna oturan ve yarışmacılara kök söktüren Yalçınkaya'nın yıllar öncesine ait kırmızı papyonlu fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Şimdilerde yarışmacılara ecel terler döktüren Mehmet Yalçınkaya'nın henüz bıyıklaının terlemeye başladığı o fotoğraf sizi çok şaşırtacak.

09.07.2021 17:15 - Son Güncelleme: 09.07.2021 17:15
Masterchef'in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı daha önce böyle gören yok! İlk kez ortaya çıktı meğer Mehmet Yalçınkaya...

21 Ocak 1974'te Bolu'da doğdu. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan'da gastronomi ve mutfak koordinatörlüğü yaptı. 2018'den beri MasterChef Türkiye'de jürilik yapan Mehmet Yalçınkaya şöhreti bu yarışma sayesinde buldu.

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Masterchef'in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı daha önce böyle gören yok! İlk kez ortaya çıktı meğer Mehmet Yalçınkaya...

Yarışmada, yarışmacılara kök söktüren Mehmet Yalçınkaya'nın yıllar öncesine ait fotoğrafları sosyal medyayı salladı. İşte başta Mehmet Yalçınkaya olmak üzere ünlülerin çocukuk ve gençlik yıllarına ait fotoğrafları.

Masterchef'in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı daha önce böyle gören yok! İlk kez ortaya çıktı meğer Mehmet Yalçınkaya...

ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ

Masterchef'in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı daha önce böyle gören yok! İlk kez ortaya çıktı meğer Mehmet Yalçınkaya...
Masterchef'in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı daha önce böyle gören yok! İlk kez ortaya çıktı meğer Mehmet Yalçınkaya...