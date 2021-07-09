Masterchef'in dişli jürisi Mehmet Yalçınkaya'yı daha önce böyle gören yok! İlk kez ortaya çıktı meğer Mehmet Yalçınkaya...

MasterChef yarışmasının agresif tarzı ile çok konuşulan jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya, özel hayatıyla ilgi odağı oldu. Yarışmada Danilo Zanna, Somet Sivrioğlu ile birlikte jüri koltuğuna oturan ve yarışmacılara kök söktüren Yalçınkaya'nın yıllar öncesine ait kırmızı papyonlu fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Şimdilerde yarışmacılara ecel terler döktüren Mehmet Yalçınkaya'nın henüz bıyıklaının terlemeye başladığı o fotoğraf sizi çok şaşırtacak.

09.07.2021 17:15 - Son Güncelleme: 09.07.2021 17:15 BU GALERİYİ PAYLAŞ





