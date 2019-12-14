GaleriMagazin

Masterchef'in Danilo şefi karısı Tuğçe ile sosyal medyayı salladı! Danilo Zanna'nın eşi olay yarattı...

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 37 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Bozuk Türkçe'si de cabası... Evlendikten sonra, Türkiye'de yaşamaya başlayan Danilo Zanna hakkında en çok merak edilen şey eşi. Danilo Zanna'nın karısı Tuğçe hakkında en çok arama yapılan isim olabilir. İşte başta MasterChef'in sevilen şefi Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek Zanna olmak üzere ünlülerin eşleri.

14.12.2019 09:47 - Son Güncelleme: 14.12.2019 09:52
Masterchef'in Danilo şefi karısı Tuğçe ile sosyal medyayı salladı! Danilo Zanna'nın eşi olay yarattı...

MasterChef'in sevilen yüzü Danilo Zanna'nın eşini görmeye hazır mısınız? İşte başta Danilo Zanna olmak üzere ünlülerin eşleri.

Masterchef'in Danilo şefi karısı Tuğçe ile sosyal medyayı salladı! Danilo Zanna'nın eşi olay yarattı...

ÜNLÜLERİN EŞLERİ VE SEVGİLİLERİ

AKIN AKINÖZÜ VE SEVGİLİSİ SANDRA

Masterchef'in Danilo şefi karısı Tuğçe ile sosyal medyayı salladı! Danilo Zanna'nın eşi olay yarattı...

MEHMET ALİ NUROĞLU VE EŞİ ÇİÇEK NUROĞLU

Masterchef'in Danilo şefi karısı Tuğçe ile sosyal medyayı salladı! Danilo Zanna'nın eşi olay yarattı...

Aras Bulut İynemli uzun süredir meslektaşı Bige Önal ile aşk yaşıyor.

Masterchef'in Danilo şefi karısı Tuğçe ile sosyal medyayı salladı! Danilo Zanna'nın eşi olay yarattı...
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Güzel oyuncu Ebru Şahin meğer...
Hercai'nin Reyyan'ı Ebru Şahin hakkında şaşırtan gerçek ortaya çıktı! Güzel oyuncu Ebru Şahin meğer...