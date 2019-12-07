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Masterchef'in Danilo şefi eşiyle sosyal medyayı salladı! Danilo Zanna'nın karısı olay yarattı...

MasterChef'in İtalyan şefi Danilo Zanna, atv ekranlarında yayınlanan 'Elin Oğlu' adlı programdan bu yana hayatlarımızda. Yaptıkları yemekleriyle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en sevdiği şef hiç kuşkusuz Danilo Zanna. 37 yaşındaki İtalyan şef sempatik ve sıcakkanlı tavırlarıyla gönülleri kazandı. Bozuk Türkçe'si de cabası... Evlendikten sonra, Türkiye'de yaşamaya başlayan Danilo Zanna hakkında en çok merak edilen şey eşi. Danilo Zanna'nın karısı Tuğçe hakkında en çok arama yapılan isim olabilir. İşte başta MasterChef'in sevilen şefi Danilo Zanna'nın eşi Tuğçe Demirbilek Zanna olmak üzere ünlülerin eşleri.

07.12.2019 16:55 - Son Güncelleme: 07.12.2019 17:15
Masterchef'in Danilo şefi eşiyle sosyal medyayı salladı! Danilo Zanna'nın karısı olay yarattı...

MasterChef'in sevilen yüzü Danilo Zanna'nın eşini görmeye hazır mısınız? İşte başta Danilo Zanna olmak üzere ünlülerin eşleri.

Masterchef'in Danilo şefi eşiyle sosyal medyayı salladı! Danilo Zanna'nın karısı olay yarattı...

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Masterchef'in Danilo şefi eşiyle sosyal medyayı salladı! Danilo Zanna'nın karısı olay yarattı...

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Masterchef'in Danilo şefi eşiyle sosyal medyayı salladı! Danilo Zanna'nın karısı olay yarattı...

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Masterchef'in Danilo şefi eşiyle sosyal medyayı salladı! Danilo Zanna'nın karısı olay yarattı...
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