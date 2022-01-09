MasterChef’in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya’nın kızı ile MasterChef yarışmacısından olay hareket! Gece gece olanları gören Mehmet Şef...

MasterChef'in sivri dili ve agresif tavırlarıyla bilinen ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı ve çocukları da merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı da babası kadar sosyal medyada dikkat çeken bir isim. Sude Yalçınkaya son olarak eski yarışmacı MasterChef Uğur Kardaş ile birlikte bir video çekti.