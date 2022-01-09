MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı ile MasterChef yarışmacısından olay hareket! Gece gece olanları gören Mehmet Şef...
MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı ile MasterChef yarışmacısından olay hareket! 47 yaşındaki Bolulu Şef Mehmet Yalçınkaya sert ve agresif diğer bir yandan da babacan tavrıyla gönülleri kazandı. Mehmet Yalçınkaya'nın gözlerden uzak tuttuğu kızı da artık en az babası kadar ünlü. Sosyal medya paylaşımları ile dikkat çeken Sude Yalçınkaya bir Instagram fenomeni... MasterChef Türkiye'nin sert tavırlarıyla öne çıkan jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın sosyal medyada fenomen olan kızı Sude Yalçınkaya ve MasterChef Uğur Kardaş gece yarısı ünlü şefin restaurantına girdi. İkili birlikte burada video çekti ve ünlü şef ise görür görmez bakın sosyal medya hesabından nasıl bir paylaşım yaptı.
MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı ile MasterChef yarışmacısından olay hareket! Gece gece olanları gören Mehmet Yalçınkaya Instagram paylaşımıyla gündeme bomba gibi düştü.
MasterChef'in sivri dili ve agresif tavırlarıyla bilinen ünlü şefi Mehmet Yalçınkaya'nın özel hayatı ve çocukları da merak ediliyor. Mehmet Yalçınkaya'nın kızı da babası kadar sosyal medyada dikkat çeken bir isim. Sude Yalçınkaya son olarak eski yarışmacı MasterChef Uğur Kardaş ile birlikte bir video çekti.
"BABAMI YAŞAMAN GEREKİYOR"
Mehmet Yalçınkaya'nın kızı "Babamı yaşaman gerekiyor. Sorarsa ben hiçbir şeye elimi sürmedim" diyerek babasından korktuğunu ifade etti. Mehmet Şef'in kızı konuşmasının devamında ise "Babama yakalanacağına ölmen daha iyi" dedi.