MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya o olayın ardından küplere bindi açık açık paylaştı: "Hepsini ifşa edeceğim"
MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya o olayın ardından küplere bindi, açık açık paylaştı. Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna ile birlikte ekranlarda yer alan MasterChef'in en agresif ama bir o kadar da babacan olan şefi Mehmet Yalçınkaya Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Kendi adını kullanarak müşterileri kandırmaya çalışan restoranlarını ifşa edeceğini söyleyerek tepki gösteren Yalçınkaya, takipçilerinden söz konusu mekanların isimleri isteyen Yalçınkaya, "Hepsini ifşa edeceğim, günah" dedi. Ardından özel hayatıyla da gündemde yer alan Mehmet Yalçınkaya'nı eşi, kızı ve oğlu merak konusu oldu.
"HEPSİNİ İFŞA EDECEĞİM"
MasterChef'in agresif şefi Mehmet Yalçınkaya o olayın ardından küplere bindi açık açık paylaştı.
Uzun yıllardır TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapan şef Mehmet Yalçınkaya, bazı restoranların kendi adını kullanarak müşteri çekmeye çalıştığını öğrendi.
"EMEK HIRSIZLIĞINA KARŞIYIZ"
Şef Yalçınkaya sosyal medya hesabından paylaştığı videoda isyan etti. Bir video yayınlayarak birçok mekanın ismini kullandığını hatta "Mehmet Şef şu an burada değil" diyerek yalan söylendiğini belirten Yalçınkaya, "Emek hırsızlığına karşıyız." ifadelerini kullandı.
TV8'in sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye jüri üyelerinden biri olan Mehmet Şef yani Mehmet Yalçınkaya sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer aldı. Özel hayatı ile oldukça merak edilen Mehmet Şef'i kızı Sude Yalçınkaya da en az kendisi kadar popüler.