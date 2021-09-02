MasterChef'in agresif ismi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude bikinili haliyle ortalığı yaktı geçti yorum yağdı! 'Baban seni böyle görmesin'
MasterChef'in agresif ismi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude bikinili haliyle ortalığı yaktı geçti, sosyal medyada yorum 'Baban seni böyle görmesin' yorumları yağdı. Agresif çıkışları ile dikkat çeken Mehmet Şef, aynı zamanda babacan tavırlarıyla da adından sıkça söz ettiriyor. Ülü şefin kızı Sude Yalçınkaya da sosyal medyada en az babası kadar ünlü... Utkan, Emre ve Sude adında 3 evladı olan Mehmet Yalçınkaya'nın çocukları arasında en çok gündeme gelen isim olan Sude, Instagram'dan paylaştığı tatil pozlarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.
02.09.2021 17:29
- Son Güncelleme: 02.09.2021 17:33
'BABAN SENİ BÖYLE GÖRMESİN'
MasterChef'in agresif ismi Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude bikinili haliyle ortalığı yaktı geçti, en az babası kadar ünlü olan Sude'ye sosyal medyada yorum yağdı!
Tatil pozları ile sosyal medyanın dikkat çeken isimleri arasında yer alan Mehmet Şef'in kızı Sude Yalçınkaya, bikinili halleriyle gündeme bomba gibi düştü.