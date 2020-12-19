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Masterchef'in agresif ismi Eray Aksungur bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Eray ve jüri üyesi Danilo Zanna...

Geride bıraktığımız haftalarda Masterchef'ten elenen Duygu Acarsoy'un ilk evliliğinde yaşadıkları yüzünden atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programına çıktığı ve eşinin kendisini aldattığı iddia edilen kadınla ağız dalaşına girdiği görüntüler, Esra Tokelli ve Özgül Coşar hakkındaki gerçekler derken şimdi de Masterchef Eray Aksungur hakkında şoke eden gerçekler ortaya çıktı. Meğer Masterchef Eray ekranlara hiç uzak bir isim değilmiş. Hem de jüri üyesi Danilo Zanna sayesinde... İşte şoke eden o görüntüler.

19.12.2020 16:56 - Son Güncelleme: 19.12.2020 16:56
Masterchef'in agresif ismi Eray Aksungur bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Eray ve jüri üyesi Danilo Zanna...

YARIŞMACILAR HAKKINDA ORTAYA ÇIKANLAR HERKESİ ŞAŞIRTIYOR

Masterchef yarışmacıları hakkındaki hiç bilinmeyen bu gerçekleri duymaya hazırsanız başlayalım.
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Masterchef'in agresif ismi Eray Aksungur bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Eray ve jüri üyesi Danilo Zanna...

ESRA TOKELLİ

Masterchef'ten elenen Esra Tokelli hakkında şaşırtan bir gerçek ortaya çıktı.

Masterchef'in agresif ismi Eray Aksungur bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Eray ve jüri üyesi Danilo Zanna...

Aşırı makyajı ve dekolte tercihiyle zaman zaman takipçilerinden tepki gören Esra Tokelli daha önce ise Seda Sayan'ın Yemekteyiz programına katılmış.

Masterchef'in agresif ismi Eray Aksungur bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Eray ve jüri üyesi Danilo Zanna...

Instagram'da 'Hürrem Mutfağı' ismiyle yemekler yapan Esra Tokelli, Masterchef'ten önce Yemekteyiz yarışmasına katılarak birinci olmuş.

Masterchef'in agresif ismi Eray Aksungur bu gerçekle görenleri şoke etti! Meğer Eray ve jüri üyesi Danilo Zanna...

Ocak ayında yayınlanan bölümde yer alan Esra Tokelli, o haftanın birincisi olup 10 bin lira para ödülü kazanmış.

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