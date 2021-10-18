MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Şef Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun zor anları

MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan Tahsin, mavi takım kaptanı olmuş ve kırmızı takım kaptanı Sergen'i seçmişti. Kaptanlık oyunu sonrasında altı yarışmacının davranışları şefleri rahatsız etmiş ve onlara bir ceza oyunu oynatmıştı. Bu oyunda en başarısız yemeği yapan Mert, haftanın ilk eleme adayı oldu.