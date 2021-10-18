MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Şef Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun zor anları
MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Şef Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun zor anları MasterChef Türkiye 2021'in 17 Ekim Pazar akşamına damga vurdu. TV8'de yayınlanan Masterchef yarışması hız kesmeden devam ediyor. Eleme heyecanının yaşandığı MasterChef'te potadaki yedi isim canla başla mücadele etti. Eleme adaylarının yemekleri sonrasında ise ünlü şefler kararlarını açıkladı ve MasterChef'ten elenen isim belli oldu. Yapılan tadım sonrası elenen ismin belli oldu, Masterchef'te duygusal anlar yaşandı. MasterChef'ten elendiği açıklanınca gözyaşlarına boğulan yarışmacıyı, ünlü şefler teselli etti.
MasterChef'e gözyaşlarıyla veda etti! Şef Mehmet Yalçınkaya Danillo Zanna ve Somer Sivrioğlu zor anlar yaşadı. MasterChef 2021'in 17 Ekim akşamı ekranlara gelen 92'nci bölümünde eleme heyecanı yaşandı. Potada olan Mert, Rabia, Eren, Pelin, Burcu, Ateş ve Milhan karşı karşıya geldiler.
MASTERCHEF'TE HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde elenen yarışmacı belli oldu. MasterChef'te kaptanlık oyununu kazanan Tahsin, mavi takım kaptanı olmuş ve kırmızı takım kaptanı Sergen'i seçmişti. Kaptanlık oyunu sonrasında altı yarışmacının davranışları şefleri rahatsız etmiş ve onlara bir ceza oyunu oynatmıştı. Bu oyunda en başarısız yemeği yapan Mert, haftanın ilk eleme adayı oldu.