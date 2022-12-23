Masterchef yayınında Mehmet Yalçınkaya isyan etti araya Somer Sivrioğlu'nu da sıkıştırdı:"Beni değil Somer'i takip ediyor gördüm"
Masterchef adlı yarışma programının jüri üyelerinden biri olan Mehmet Yalçınkaya agresif tarzı ile çok konuşuluyor. Yaptıkları yemeklerle programın büyük ödülüne ulaşmaya çalışan yarışmacıların en büyük korkusu hiç şüphesiz Mehmet Şef'ten fırça yemek. Sert mizacıyla korku salan Mehmet Şef bir yandan babacan zaman zaman esprili söylemleriyle de gündeme geliyor. Önceki akşam yayınlanan ödül oyunu öncesinde jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'dan dikkat çeken bir sitem geldi.
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini yaptığı MasterChef Türkiye 2022'de büyük finale sayılı günler kaldı. Kıvanç Karadeniz, Metin Yavuz, Ayaz Abdurrahman Geçer, Tolga Şener, Görkem Ünal ve Burak Kaya, şampiyonluk için mücadele ediyor.
ÖDÜLÜ KAZANAN BELLİ OLDU
Şeflerin yaptıkları tadım sonrası en iyi ürünü yaparak ödülün sahibi olan ekip Kıvanç Karadeniz ile eski yarışmacılardan Burak Revanbahş oldu. Somer Sivrioğlu, karnabaharın üzerindeki ürünün çıtır olması halinde kaşık atacaklarını söyledi.
"İKİ KİŞİ MÜZİK GRUBU MU OLUR?"
Arkadaşının İngiltere'ye gitmesi nedeniyle müzik gruplarının dağıldığını belirten MasterChef Tolga, elektronik gitar çaldığını, eskiden back vocal yaptığını, hâlâ evde müzik yaptığını söyledi: Buradan çıkayım, biraz kafam rahatlayınca tekrar devem edeceğim. O zaman yayınlamaya başlarım. Somer Şef ise "İki kişi müzik grubu mu olur" diyerek, Tolga'ya takılmadan edemedi.