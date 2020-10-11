Masterchef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı evli mi? İşte 26 yaşındaki Tanya'nın nişanlısı...

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

MasterChef yarışmasının ana kadrosunda yer alan Tanya Kilitkayalı 26 yaşında ve Kıbrıslı. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Tanya Kilitkayalı'nın evli olup olmadığı merak konusu oldu. Parmağındaki yüzük nedeniyle 'Evli mi?' sorusunun yanıtı merak edilen Tanya'nın hayatındaki isim ortaya çıktı. İşte başta Masterchef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.