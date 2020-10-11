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Masterchef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı evli mi? İşte 26 yaşındaki Tanya'nın nişanlısı...

Masterchef'in dikkat çeken isimlerinden biri yarışmaya Kıbrıs'tan katılan 26 yaşıdaki Tanya Kilitkayalı. Güzelliği, duygusallığı ve yorumlarıyla adından söz ettiren Tanya Kilitkayalı'nın kim olduğu merak edildi. Parmağındaki yüzüğü nedeniyle 'Evli mi?' sorusunun yanıtı aranan Tanya Kilitkayalı'nın gönlü bakın kimdeymiş. İşte merak edilenler...

11.10.2020 17:18 - Son Güncelleme: 11.10.2020 17:22
Masterchef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı evli mi? İşte 26 yaşındaki Tanya'nın nişanlısı...

TANYA KİLİTKAYALI KİMDİR?

MasterChef yarışmasının ana kadrosunda yer alan Tanya Kilitkayalı 26 yaşında ve Kıbrıslı. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışan Tanya Kilitkayalı'nın evli olup olmadığı merak konusu oldu. Parmağındaki yüzük nedeniyle 'Evli mi?' sorusunun yanıtı merak edilen Tanya'nın hayatındaki isim ortaya çıktı. İşte başta Masterchef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

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Masterchef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı evli mi? İşte 26 yaşındaki Tanya'nın nişanlısı...

ÖZGÜL COŞAR

Kızı, oğlu ve eşi

Masterchef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı evli mi? İşte 26 yaşındaki Tanya'nın nişanlısı...
Masterchef yarışmacısı Tanya Kilitkayalı evli mi? İşte 26 yaşındaki Tanya'nın nişanlısı...

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