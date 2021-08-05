Masterchef Tunahan hem ağladı hem ağlattı güldüren komik çocuk elendi mi merak edildi! Fikret'le tartışan Tunahan Ak...
Masterchef yeni sezonuyla geçtiğimiz günlerde ekrana gelmeye başladı. Survivor'ın bitmesinin hemen ardından yayın hayatına başlayan Masterchef eleme turlarının ardından final turuyla hayatına devam ediyor. Ancak gelin görün ki öyle bir isim var ki şimdiden Masterchef'in önüne geçti bile. O isim 3 jüri üyesini de gülmekten kırıp geçiren Tunahan'dan başkası değil. İlk turun en akılda kalan ismi olan Tunahan Ak elendi mi seçildi mi merak ediliyor. Fikret'le girdiği tartışma ve getirdiği Yin Yang'le adından söz ettiren bu kez de hüngür hüngür ağladı.
Masterchef'in turları daha bitmeden en çok konuşulan isim hiç kuşkusuz Tunahan Ak oldu. Şimdilerde herkes Tunahan'ın yarışmaya devam edip etmediğini merak ediyor.
MasterChef ana kadrosunu belirlemeye devam ederken yarışmanın yeni tanıtımı kafalarda soru işareti bıraktı. Yarışmanın en genç isimlerinden Tunahan Ak'ın bir anda yemek yapmayı bırakması damga vurdu.
Sinirlerinin bozulduğunu ifade eden Tunahan Ak'ın "Arkadaşlarımı gerçekten çok seviyorum ama… Kendimden utanıyorum" dediği görüldü.
FİKRET'LE TARTIŞTI
Final turunda en iyi yemeği yapabilmek için mücadele eden Tunahan, stüdyoya büyük bir 'Yin Yang' simgesi ile gelerek herkesi şaşırtmıştı.
Simgeyi kaldırarak "Sözlerime başlamadan önce sizi bir sanat eseri ile düşünmeye davet edeceğim." diyen Tunahan, bir arkadaşına göndermede bulunarak, "Burası bir rehabilitasyon merkezi değil, dengesiz insanların burada işi olmaması lazım" şeklinde konuştu.
Stüdyoda yaşanan gergin anlarda bir arkadaşını iki yüzlülükle suçlayan Tunahan'ın, yarışmacı arkadaşı Fikret'e gönderme yaptığı anlaşıldı. "Sonuç ne olursa olsun, neysem o oldum" diyen Tunahan Ak'ın konuşması sonrası Fikret de söze dahil oldu.
Tunahan, üstü kapalı sözlerin kendisi için gönderme olduğunu anlayan Fikret'e Mevlana'nın sözü ile gönderme yaparak "Ya olduğunuz gibi görünün, ya da göründüğünüz gibi olun" dedi.