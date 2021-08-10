Masterchef Tunahan Ak diskalifiye mi 'haysiyetsiz onursuzsunuz!' Acun Ilıcalı aynısını yapmıştı! 'O...' dedi skandal sözler
4. sezonuyla TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, jüri koltuğunda bu yılda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef, geçen yıl yaşanan skandalın bir benzeriyle karşı karşıya. Ana kadronun belirlendiği Masterchef'in başından bu yana en çok konuşulan isimlerinden biri genç yarışmacı Tunahan Ak olmuştu. Yarışmanın daha ana kadrosu belli olmadan Instagram'da 100 bin takipçi barajını geçen, yeri geldiğinde hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri güldüren Tunahan Ak'ın attığı iddia edilen skandal tweetler ortalığı karıştırdı. Bu tweetlerin ardından Tunahan'dan açıklama gecikmedi. Şimdi merak edilen şey ise Acun Ilıcalı'nın Tunahan Ak'ı diskalifiye edip etmeyeceği...
Masterchef'in genç yarışmacısı olarak bilinen Tunahan Ak sempatikliği, güler yüzlülüğü ve hoş tavırlarıyla herkesin gönlünü kazanmayı başarmıştı. Yarışmanın popüler isimlerinden biri haline gelen Tunahan Ak şimdi de çok farklı konularla gündemde yerini aldı.
Tunahan Ak'a ait olduğu düşünülen Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımlar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Tunahan Ak'ın gönderilerde paylaşmış olduğu düşünceleri herkesi şoke etti. Sevenlerinin bile karşısında ağzı açık kaldığı o paylaşımlar sosyal medyaya damgasını vurdu. İşte o paylaşımlar…
İŞTE O TWEETLER
Sosyal medyaya bomba gibi düşen ve hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden Tunahan Ak'ın twitter adresinden paylaşmış olduğu twitler pek çok kişi tarafından eleştirildi. Kimileri yazılanların Tunahan'a ait olmamasını dilerken kimiler de bunu bir karalama kampanyası olarak düşündü.
Bu tweetlerin kısa sürede yayılmasının ardından Tunahan Ak kendisine ait olan sosyal mecralardan açıklamalarda bulundu.