Masterchef Tunahan Ak diskalifiye mi ’haysiyetsiz onursuzsunuz!’ Acun Ilıcalı aynısını yapmıştı! ’O...’ dedi skandal sözler

İŞTE O TWEETLER

Sosyal medyaya bomba gibi düşen ve hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden Tunahan Ak'ın twitter adresinden paylaşmış olduğu twitler pek çok kişi tarafından eleştirildi. Kimileri yazılanların Tunahan'a ait olmamasını dilerken kimiler de bunu bir karalama kampanyası olarak düşündü.