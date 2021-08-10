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Haberler Magazin Masterchef Tunahan Ak diskalifiye mi 'haysiyetsiz onursuzsunuz!' Acun Ilıcalı aynısını yapmıştı! 'O...' dedi skandal sözler

Masterchef Tunahan Ak diskalifiye mi 'haysiyetsiz onursuzsunuz!' Acun Ilıcalı aynısını yapmıştı! 'O...' dedi skandal sözler

4. sezonuyla TV 8 ekranlarında izleyici karşısına çıkan, jüri koltuğunda bu yılda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu Masterchef, geçen yıl yaşanan skandalın bir benzeriyle karşı karşıya. Ana kadronun belirlendiği Masterchef'in başından bu yana en çok konuşulan isimlerinden biri genç yarışmacı Tunahan Ak olmuştu. Yarışmanın daha ana kadrosu belli olmadan Instagram'da 100 bin takipçi barajını geçen, yeri geldiğinde hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri güldüren Tunahan Ak'ın attığı iddia edilen skandal tweetler ortalığı karıştırdı. Bu tweetlerin ardından Tunahan'dan açıklama gecikmedi. Şimdi merak edilen şey ise Acun Ilıcalı'nın Tunahan Ak'ı diskalifiye edip etmeyeceği...

10.08.2021 09:45 - Son Güncelleme: 20.09.2021 10:18
Masterchef Tunahan Ak diskalifiye mi ’haysiyetsiz onursuzsunuz!’ Acun Ilıcalı aynısını yapmıştı! ’O...’ dedi skandal sözler

TV8 Ekranlarında yer alan ve yeni sezona oldukça hızlı başlayan Masterchef yeni sezonunda da esip gürlemeye devam ediyor. Elemelerin ve final heyecanının yarışmalarda kıyasıya mücadeleye sebep olması heyecanı daha da körüklüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Masterchef Tunahan Ak diskalifiye mi ’haysiyetsiz onursuzsunuz!’ Acun Ilıcalı aynısını yapmıştı! ’O...’ dedi skandal sözler

Masterchef'in genç yarışmacısı olarak bilinen Tunahan Ak sempatikliği, güler yüzlülüğü ve hoş tavırlarıyla herkesin gönlünü kazanmayı başarmıştı. Yarışmanın popüler isimlerinden biri haline gelen Tunahan Ak şimdi de çok farklı konularla gündemde yerini aldı.

Masterchef Tunahan Ak diskalifiye mi ’haysiyetsiz onursuzsunuz!’ Acun Ilıcalı aynısını yapmıştı! ’O...’ dedi skandal sözler

Tunahan Ak'a ait olduğu düşünülen Twitter hesabından yapmış olduğu paylaşımlar sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. Tunahan Ak'ın gönderilerde paylaşmış olduğu düşünceleri herkesi şoke etti. Sevenlerinin bile karşısında ağzı açık kaldığı o paylaşımlar sosyal medyaya damgasını vurdu. İşte o paylaşımlar…

Masterchef Tunahan Ak diskalifiye mi ’haysiyetsiz onursuzsunuz!’ Acun Ilıcalı aynısını yapmıştı! ’O...’ dedi skandal sözler

İŞTE O TWEETLER

Sosyal medyaya bomba gibi düşen ve hızlı bir şekilde yayılmaya devam eden Tunahan Ak'ın twitter adresinden paylaşmış olduğu twitler pek çok kişi tarafından eleştirildi. Kimileri yazılanların Tunahan'a ait olmamasını dilerken kimiler de bunu bir karalama kampanyası olarak düşündü.

Masterchef Tunahan Ak diskalifiye mi ’haysiyetsiz onursuzsunuz!’ Acun Ilıcalı aynısını yapmıştı! ’O...’ dedi skandal sözler

Bu tweetlerin kısa sürede yayılmasının ardından Tunahan Ak kendisine ait olan sosyal mecralardan açıklamalarda bulundu.

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