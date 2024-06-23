MasterChef Tanya'nın sosyal medya paylaşımı olay oldu! “Yarışma yaradı” Tanya Kilitkayalı en doğal haliyle ortalığı salladı

MasterChef 2020 ile adını geniş kitlelere duyuran Tanya Kilitkayalı, Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazındı. Lezzetli tabaklarının yanı sıra sempatik tavırlarıyla da dikkat çeken fenomen yarışmacı, yarışma sonrası sevenleriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı aktif kullanan Kilitkayalı, yaptığı son paylaşımla çok konuşuldu. Fenomen yarışmacı son olarak yeğeni ile verdiği pozları Instagram hesabında takipçilerinin beğenisine sundu. Sıfır makyaj kamera karşısına geçen Tanya Kilitkayalı'nın ev hali, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.