MasterChef Tanya'nın son haline bakın! Aşkı da şöhreti de Masterchef'te bulmuştu şimdilerde... Masterchef All-Star'a katılacak mı merak ediliyor
MasterChef Türkiye yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, yarışma sonrası sevenleriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı ihmal etmedi. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tanya Kilitkayalı aşkı da şöhreti de Masterchef'te bulmuştu. O dönem nişanlısından ayrılıp Uğur Yılmaz Deniz'le aşk yaşamaya başlayan Tanya Kilitkayalı son haliyle şaşırtıyor. İşte detaylar...
16.06.2023 14:38 - Son Güncelleme: 16.06.2023 14:38
TV8'in en çok izlenen yarışmalarından biri olan 'Masterchef' yeni yayın dönemine hazırlanıyor. Yarışmanın yeni bölümleri 26 Haziran Cumartesi'den itibaren izleyici ile buluşacak. 'MasterChef Türkiye'nin sevilen yarışmacısı Tanya Kilitkayalı son haliyle gündem oldu. 10 kilo aldığını söyleyen ünlü yarışmacıya yorum yağdı.
'MasterChef Türkiye' yarışmasıyla adını geniş kitlelere duyuran ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, yarışma sonrası sevenleriyle sosyal medya üzerinden etkileşim kurmayı ihmal etmedi.
Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Tanya Kilitkayalı'nın Instagram sayfasında yayınladığı fotoğraflar büyük ilgi görüyor. Fenomen yarışmacının değişimi son günlerde gündemde.