Masterchef Tanya'nın son hali olay yarışma bitti eski Tanya gitti! Kıbrıs şivesiyle herkesi kendine aşık etmişti! Son hali...
MasterChef 2020'nin yarışmacıları arasında yer alan ve Kıbrıslı şivesiyle hafızalara kazınan Tanya Kilitkayalı, başarılı tabaklarının yanı sıra naif halleriyle izleyicilerin beğenisini toplamıştı. MasterChef sayesinde adını geniş kitlelere duyuran Kilitkayalı, yarışmanın ardından sık sık sosyal medya paylaşımları yaparak sevenleriyle iletişimini sürdürmeye devam etti. Yaptığı paylaşımlarla beğeni toplayan Kilitkayalı'nın son yayınladığı gönderiler ise görenleri şaşkına çevirdi. Bir dönem aldığı kilolarla gündeme gelen fenomen yarışmacının son hali ağızları açık bıraktı.
31.05.2022 17:20 - Son Güncelleme: 31.05.2022 17:20
MasterChef yarışmasındaki Kıbrıslı şivesiyle tanınan Tanya Kilitkayalı, yaptığı İspanyol soğuk çorbası Gazpacho ile adını son 16'ya yazdırmıştı.
MasterChef sayesinde adını geniş kitlelere duyuran Kilitkayalı, yarışmanın ardından sık sık sosyal medya paylaşımları yaparak sevenleriyle iletişimini sürdürmeye devam etti.