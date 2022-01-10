Masterchef Tahsin çıka çıka bakın kim çıktı Acun Ilıcalı'dan torpilli! Finale çıkan 'ben saksı değilim' Tahsin meğer ünlüymüş
TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Masterchef'te heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Yarışmacıların finale gitmek için ter döktüğü Masterchef'te, yarışmanın başından bu yana herkesin dikkatini yeteneğiyle çeken isimlerinden biri olan Tahsin Küçük, önceki akşam final üçlüsüne dahil oldu. 'Ben Saksı Değilim' adlı tabağı başarıyla çıkaran Tahsin Küçük, Eren Kaşıkçı'dan sonra adını finala yazdıran ikinci isim oldu. Tahsin Küçük hakkında araştırma yapanlar kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte ikinci finalist Tahsin Küçük hakkında şaşırtan gerçekler.
MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında sona gelindi! Son dört yarışmacı arasından finalde yarışacak üç isim seçiliyor. İlk finalist cuma akşamı belirlenmiş ve Eren olmuştu.
Ekranların en sevilen yarışma programı MasterChef'te final heyecanı sürüyor. Yarışmada en iyi son 4 isim, ilk üçe kalmak için kıran kırana mücadele ediyor. Üç aşamalı oyun sonunda MasterChef jürisinden en yüksek oyu alan ikinci finalist koltuğuna oturdu.
9 OCAK MASTERCHEF'TE İLK 3'E KALAN İKİNCİ İSİM KİM OLDU?
TV8'in sevilen yarışma programı MasterChef'te üçe kalan ikinci isim pazar akşamı belirleniyor. İlk turda üç isim de steak tartar yemeğini çıkardı ve tadımın ardından Sergen 18, Hasan ve Tahsin ise 17 puan aldı. İkinci oyunda ise yarışmacılar biberler konseptinde bir şef tabağı çıkardı; Sergen ve Tahsin 38 puanda kaldı ve Hasan 39 puan aldı.
Üçüncü tabak ise belirleyici oldu. Üç MasterChef adayı, 'Ben saksı değilim' şef tabağını yaptı. Hasan'ın yemeği pişmedi ve jüri en düşük puanı vermiş oldu. Tahsin ile Sergen arasında kazanan ve ikinci finalist Tahsin oldu.