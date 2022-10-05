MasterChef Suna’nın ‘yol arkadaşım’ dediği oğluna bakın! Anne-oğul sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri çok konuşuldu
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye heyecan kaldığı yerden devam ederken eski yarışmacılar Sun Aydın, tadım yapmak için son bölüme konuk oldu. Bunun üzerine gündem olan MasterChef Suna'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Fenomen yarışmacının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan sosyal medyayı sallayan anne-oğlun benzerliği dikkat çekti. İşte Suna Aydın'ın gözünden sakındığı oğlu...
05.10.2022 22:17 - Son Güncelleme: 05.10.2022 22:17