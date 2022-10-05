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Haberler Magazin MasterChef Suna’nın ‘yol arkadaşım’ dediği oğluna bakın! Anne-oğul sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri çok konuşuldu

MasterChef Suna’nın ‘yol arkadaşım’ dediği oğluna bakın! Anne-oğul sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri çok konuşuldu

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye heyecan kaldığı yerden devam ederken eski yarışmacılar Sun Aydın, tadım yapmak için son bölüme konuk oldu. Bunun üzerine gündem olan MasterChef Suna'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Fenomen yarışmacının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. Öte yandan sosyal medyayı sallayan anne-oğlun benzerliği dikkat çekti. İşte Suna Aydın'ın gözünden sakındığı oğlu...

05.10.2022 22:17 - Son Güncelleme: 05.10.2022 22:17
MasterChef Suna’nın ‘yol arkadaşım’ dediği oğluna bakın! Anne-oğul sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri çok konuşuldu

MasterChef Türkiye'nin bu akşamki bölümüne eski yarışmacılardan Suna Aydın, konuk oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
MasterChef Suna’nın ‘yol arkadaşım’ dediği oğluna bakın! Anne-oğul sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri çok konuşuldu

Bunun üzerine gündem olan MasterChef Suna'nın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

MasterChef Suna’nın ‘yol arkadaşım’ dediği oğluna bakın! Anne-oğul sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri çok konuşuldu

Fenomen yarışmacının oğlu olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi.

MasterChef Suna’nın ‘yol arkadaşım’ dediği oğluna bakın! Anne-oğul sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri çok konuşuldu

Aydın'ın oğluyla yaptığı paylaşımlar ise kısa sürede binlerce beğeni aldı.

MasterChef Suna’nın ‘yol arkadaşım’ dediği oğluna bakın! Anne-oğul sosyal medyayı salladı! Benzerlikleri çok konuşuldu

Aydın'ın oğluyla verdiği bir pozun altına düştüğü şu not ise dikkat çekti: "Her şeyim, canım oğlum, yol arkadaşım, en yumuşak yanım. Seni çok çok seviyorum. Hayattaki hiçbir şeyi senin annen olmaya değişmem..."

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