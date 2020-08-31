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MasterChef son bölümde gözyaşı dolu anlar! Ünlü Şef Somer Sivrioğlu Instagram hesabından 'İyi ki' dedi...

MasterChef son bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. MasterChef 2020, dün akşam eleme oyunuyla ekrana geldi. Bu hafta 3 oyunu birden kaybeden mavi takımdan eleme adayı olarak belirlenen 6 isim bir hafta daha yarışmaya devam edebilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı gecede favori gösterilen isimlerden birinin yarışmaya veda etmesi yarışmacıları gözyaşlarına boğdu.

31.08.2020 14:09 - Son Güncelleme: 31.08.2020 14:11 BU GALERİYİ PAYLAŞ





