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MasterChef son bölümde gözyaşı dolu anlar! Ünlü Şef Somer Sivrioğlu Instagram hesabından 'İyi ki' dedi...
MasterChef son bölümde gözyaşı dolu anlar! Ünlü Şef Somer Sivrioğlu Instagram hesabından 'İyi ki' dedi...
MasterChef son bölümünde duygu dolu anlar yaşandı. MasterChef 2020, dün akşam eleme oyunuyla ekrana geldi. Bu hafta 3 oyunu birden kaybeden mavi takımdan eleme adayı olarak belirlenen 6 isim bir hafta daha yarışmaya devam edebilmek için tüm hünerlerini sergiledi. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı gecede favori gösterilen isimlerden birinin yarışmaya veda etmesi yarışmacıları gözyaşlarına boğdu.
31.08.2020 14:09
- Son Güncelleme: 31.08.2020 14:11
Sevilen yarışma programı MasterChef 2020, dün akşam eleme oyunuyla ekrana geldi. Bu hafta 3 oyunu birden kaybeden mavi takımdan eleme adayı olarak belirlenen 6 isim bir hafta daha yarışmaya devam edebilmek için tüm hünerlerini sergiledi.
Masterchef Türkiye'de heyecan hız kesmeden devam ediyor. Her pazar akşamı elemenin olduğu Masterchef'te bu hafta yarışmaya veda eden isim belli oldu.
Herkesin sevgisini kazanan ve şeflerin takdirini toplayan Berk İlter, eleme yarışmasında perde pilavında istenilen performansı gösteremeyince Masterchef'e veda etti.
Gülşah ile son ikiye kalan Berk'in elenmesi üzerken, Gülşah'ın açıklaması geceye damga vurdu.
TANYA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Berk'in vedasının ardından yarışmacılardan Tanya ve Ebru gözyaşlarına boğuldu. Gülşah ise kendisinin elenmesi için Berk'i eleme adayı yapan Eray'a tepki gösterdi.