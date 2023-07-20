MasterChef Somer Sivrioğlu’nun uğruna 18 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi Pınar güzelliğiyle hayran bıraktı! Aşkı da Masterchef’te bulmuştu

"İki pırlanta evladımızın bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için herkesten saygı istiyorum. Bu süreçte Avustralya'daki ve Türkiye'deki avukatlarım gerekli açıklamaları şahsım adına yapacaktır." diye açıklama yapmıştı Aslı Sencer.