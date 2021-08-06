Masterchef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi merak ediliyordu şef sırılsıklam aşık! Nihayet görüntülendiler 'kendisi kız arkadaşım'
MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı. Bir dönem karısını aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu, iddiaların ardından eşinden 2 yıl evvel boşanmıştı. Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Somer Sivrioğlu çok uzun bir aradan sonra sevgilisiyle nihayet görüntülendi. Arnavutköy'de sevgilisiyle yürüyüş yapan Somer Sivrioğlu 'kendisi kız arkadaşım' açıklamasını yaptı.
Şef Somer Sivrioğlu, üç sezondur MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, hem sert hem de esprili halleriyle dikkat çekiyor. Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Somer Sivrioğlu'nun sosyal medya paylaşımları yakın markajda.
Somer Sivrioğlu, 2 yıl önce 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'yla evliliğini noktalamıştı. 2 çocuğu olan çiftin evliliği, ünlü şefin eşini MasterChef programında çalışan Pınar adlı editörle aldattığı yönünde çıkan haberlerin ardından sona ermişti.
'KENDİSİ KIZ ARKADAŞIM'
Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya ile birlikte jüri üyeleri arasında yer aldığı 'MasterChef Türkiye'nin yeni sezonunun başlamasıyla birlikte yeniden gündemde.