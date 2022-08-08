MasterChef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Cinsel ilişki itirafıyla şaşkına çevirmişti meğer MasterChef'tenmiş...
MasterChef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Cinsel ilişki itirafıyla şaşkına çevirmişti meğer sevgilisi de MasterChef'tenmiş... Survivor All Star sezonunun sona ermesiyle yeni sezona başlayan 'MasterChef Türkiye, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde tüm hızıyla devam ediyor. Kimi zaman sert kimi zaman babacan, bazen de esprili olan jüri üyesi ünlü şef, yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği bir isim. 50 yaşındaki şef, hayatımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evliydi, daha sonra eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz günlerde cinsellik itirafıyla olay olan Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi merak konusu oldu. O isim bakın kim çıktı.
MasterChef Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi bakın kim çıktı! Cinsel ilişki itirafıyla şaşkına çevirmişti meğer sevgilisi de MasterChef'tenmiş...
MasterChef 2022 başladı ve tüm hızıyla devam ediyor. Özel hayatı merak konusu olan Somer Şef'in sevgilisi, eski eşi ve çocukları gündemde.
Somer Sivrioğlu geçtiğimiz yıllarda eşi Aslı Sivrioğlu'nu MasterChef Türkiye programının editörlerinden Pınar Kızılkaya ile aldatmış, sonrasında da eşinden boşanmıştı.
"Medyada çıkan haberler doğrultusunda telefonum susmadı. Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum."
"İki pırlanta evladımızın bu süreçte olumsuz etkilenmemesi için herkesten saygı istiyorum. Bu süreçte Avustralya'daki ve Türkiye'deki avukatlarım gerekli açıklamaları şahsım adına yapacaktır." diye açıklama yapmıştı Aslı Sivrioğlu.