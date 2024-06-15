MasterChef Somer Sivrioğlu'nun evliliği ihanetle bitmişti! Cinsel ilişki itirafıyla bilinen Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık eski eşi...

"MasterChef Türkiye" yarışmasının sevilen jüri üyelerinden biri olan ünlü şef Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna ile birlikte yeniden kamera karşısına geçti. Programdaki sempatik ve enerjik halleriyle izleyicilerin gönlünde taht kuran Somer Şef, her hareketiyle ilgi odağı oluyor. Kariyerinde gösterdiği başarıların yanı sıra, bir dönem özel hayatıyla da sıkça gündeme gelen Somer Sivrioğlu, katıldığı bir programda yaptığı cinsel ilişki itirafıyla magazin dünyasında büyük yankı uyandırmıştı. 18 yıllık evliliği, MasterChef Türkiye'deki ihanet nedeniyle sona eren Somer Sivrioğlu'nun eski eşi ise merak konusu oldu. İşte, Somer Sivrioğlu'nun eski eşi ve ayrılık süreciyle ilgili detaylar...
Mehmet Yalçınkaya, Daniolo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu yarışma programı Masterchef Türkiye yeniden izleyici ile buluştu.
Burada sempatik ve enerjik halleriyle gönüllerde taht kuran jüri üyesi Somer Sivrioğlu, sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan Sivrioğlu özel hayatıyla magazin gündeminin yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.