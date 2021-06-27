MasterChef Somer Sivrioğlu'nun annesine bakın meğer oğluna el vermiş... İşte 'nereden nereye' dedirten Somer Sivrioğlu'nun ailesi...

MasterChef Somer Sivrioğlu'nun annesine bakın meğer oğluna el vermiş... 'Nereden nereye' dedirten hayat hikayesi ile ekranların sefilen şeflerinden olan Somer Şef sosyal medya gündeminde. MasterChef jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğlu'nun özel hayatı merak ediliyor. 2001 yılında Aslı Sivrioğlu ile evlenen Somer Sivrioğlu 2 çocuk babası ve eşi ile 2019 yılında iddiaya göre 'ihanet' nedeniyle boşandı. Çocukluğundan beri yemek yemeyi çok seven Somer Şef'in annesi de oğluna lezzetli yemekler yapan bir şef.. İşte MasterChef Somer Sivrioğlu'nun ailesi...

27.06.2021 18:45 - Son Güncelleme: 27.06.2021 19:24 BU GALERİYİ PAYLAŞ





