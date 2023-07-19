MasterChef Somer Sivrioğlu'nun 18 yıllık evliliğini bitirdiği sevgilisi Pınar güzelliğiyle hayran bıraktı! Aşkı da Masterchef'te bulmuştu
'MasterChef Türkiye, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüriliğinde tüm hızıyla devam ediyor. Kimi zaman sert kimi zaman babacan, bazen de esprili olan jüri üyesi ünlü şef, yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği bir isim. 50 yaşındaki şef, hayatımıza ilk girdiğinde 2 çocuğunun annesiyle evliydi, daha sonra eşini aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Geçtiğimiz yıl cinsellik itirafıyla olay olan Somer Sivrioğlu'nun sevgilisi sosyal medyanın gündeminde.
19.07.2023 14:04 - Son Güncelleme: 19.07.2023 14:04
MasterChef Türkiye'de jüri koltuğunda oturan Somer Sivrioğl eski eşiyle ilgili açıklamasıyla çok konuşulmuştu.
Somer Sivrioğlu geçtiğimiz yıllarda eşi Aslı Sencer'den MasterChef Türkiye programının editörlerinden Pınar Kayabaşı ile aldatmış, sonrasında da eşinden boşanmıştı.
"Medyada çıkan haberler doğrultusunda telefonum susmadı. Üzülerek söylemeliyim ki 18 yıldır birlikte olduğum Somer Sivrioğlu'yla olan evliliğimizi çıkan haberlerdeki konu yüzünden bitirme kararı aldık. Zor günler geçiriyorum. Ailem, çocuklarım ve iş hayatımın etkilenmemesi için çabalıyorum."