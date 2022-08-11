Masterchef Somer Sivrioğlu'na demediklerini bırakmadılar 'Alaaddin'in cini' Somer Şef durdu durdu sonunda patladı
Yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde babacan yeri geldiğinde esprili... Masterchef'in sevilen jüri üyesi ünlü şef Somer Sivrioğlu yarışmacıların hem çok sevdiği hem de çok çekindiği jüri üyesi. 50 yaşındaki Somer Şef, yılın 6 ayını Masterchef nedeniyle Türkiye'de, geri kalan 6 ayını da Avustralya'da geçiriyor. Avustralya bir işletmesi bulunan Somer Sivrioğlu, Instagram'daki 1 milyonu aşkın takipçisiyle dikkat çekiyor. Somer Şef bir süredir sosyal medyanın dilinde. Nedeni ise giydiği birbirinden ilginç kıyafetler. Kendisine yapılan pek çok yorumun ardından Sivrioğlu, ilk kez açıklama yaptı. İşte detaylar...
11.08.2022 11:24 - Son Güncelleme: 11.08.2022 11:24
MasterChef Türkiye programının jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu'nun tercih ettiği renkli ve salaş kıyafetler sosyal medyada gündem oldu.