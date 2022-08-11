Masterchef Somer Sivrioğlu’na demediklerini bırakmadılar ’Alaaddin’in cini’ Somer Şef durdu durdu sonunda patladı

"YILLARDIR TESETTÜRLÜYÜM BÖYLESİNİ BULAMIYORUM"

Sivrioğlu, eğlenceli kimliğinin yanı sıra takıları ve tercih ettiği tunik ile bol pantolonlarla adından söz ettirdi. Çekimlerde giydiği kıyafetlerle dikkat çeken Sivrioğlu, Twitter'da gündem oldu.