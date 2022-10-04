Masterchef Somer Sivrioğlu çıka çıka bakın aslen nereli çıktı! Duyan inanmadı herkes başka sanıyordu ama meğer Somer Şef...
Somer Sivrioğlu Masterchef'in merak edilen isimerinden biri. MasterChef programında jüri olan Somer Sivrioğlu yeri geldiğinde sert yeri geldiğinde esprili kişiliğiyle ile dikkat çekiyor. Avustralya'da bir Türk restoranı bulunan MasterChef'in Somer Şef'i özel hayatıyla da ilgi odağı oldu. Bir dönem karısını aldattığı yönündeki haberlerle gündeme gelen Somer Sivrioğlu, 1 milyonu aşkın takipçisi bulunmasına rağmen özel hayatını gözlerden uzak tutmayı başarıyor. Somer Sivrioğlu hakkında en çok merak edilen detay aslen nereli olduğu. İstanbul, Kadıköy'de doğduğu bilinen Somer Sivrioğlu bakın aslen nereli çıktı. İşte başta Somer Sivrioğlu olmak üzere ünlülerin memleketleri.
04.10.2022 14:24 - Son Güncelleme: 04.10.2022 14:24
Şef Somer Sivrioğlu, üç sezondur MasterChef Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı işleten Somer Sivrioğlu, hem sert hem de esprili halleriyle dikkat çekiyor. Özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çeken Somer Sivrioğlu 1971'de İstanbul'da dünya geldi. Kadıköy semtinde doğan Somer Sivrioğlu'nun aslen nereli olduğu merak konusu oldu.